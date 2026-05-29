جديد ميدان الجنوب.. قصف على دبين والنبطية وعمليات لـحزب الله

لبنان
جديد ميدان الجنوب.. قصف على دبين والنبطية وعمليات لـ"حزب الله"
Lebanon 24
29-05-2026
|
15:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
يُواصل العدو
الإسرائيلي
عدوانه على
لبنان
، حيث استهدف مساء الجمعة، عدداً من البلدات والقرى في الجنوب.
وخلال ساعات المساء، قصف الجيش الإسرائيلي مناطق النبطية،
أنصار
،
عدلون
، ياطر، دبين، قبريخا، عين قانا، زفتا، البرج
الشمالي
- صور، النبطية الفوقا، صير الغربية، شوكين، الجبل الأحمر بين بلدتي حاروف وزبدين.
كذلك، اشتعلت النيران في قلعة الشقيف وقد رُصدت أعمدة الدخان تتصاعد بعد استهدافها بغارة منذ حوالى الساعة.
أيضاً، قصفت مدفعية العدو بلدتي أرنون وكفرتبنيت، فيما أفيد عن استهداف طال صريفا.
من ناحيته، أعلن "
حزب الله
" تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية في بلدة يحمر الشقيف.
"الحزبُ" تحدّث أيضاً عن استهدافه 3 دبابات من نوع "ميركافا" في بلدة يحمر الشقيف بـ3 محلّقات أبابيل الانقضاضية.
أيضاً، استهدف "الحزبط تجمعاً لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع هضبة العجل بصلية صاروخيّة، ناهيك عن استهداف أيضاً لتجمعات عسكرية إسرائيلية عند أطراف بلدة يحمر الشقيف، مجرى النهر في زوطر، معسكر غابات
الجليل
.
وذكر "الحزب" أنه قصف أيضاً
موقع المالكيّة وثكنة يفتاح بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة، كما استهدف أيضاً تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي
قرب مستوطنة نطوعا.
