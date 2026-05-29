|
لبنان
عون رحب باختيار البابا مزار ضريح القديس شربل في عنايا لمشاركته في صلاة المسبحة الوردية
Lebanon 24
29-05-2026
|
12:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
رحب رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
بإختيار قداسة البابا لاون الرابع عشر مزار ضريح القديس شربل في دير مار مارون عنايا، ضمن المزارات العالمية ومن بينها مزار سيدة فاتيما في البرتغال، ومزار سيدة لورد في
فرنسا
، ومزار العذراء في مديغورييه في البوسنة والهرسك، إضافة إلى مزار البيت المقدس في لوريتو بإيطاليا، ليشارك قداسته في صلاة المسبحة الوردية من مغارة سيدة لورد في حدائق الفاتيكان، والتي سيختتم بها مساء اليوم، شهر ايار الذي تخصصه الكنيسة كل سنة لمريم العذراء.
وإذ شكر
الرئيس عون
البابا لاون على إختياره مزار القديس شربل في عنايا ضمن المزارات العالمية، قال: "إن اللبنانيين من مختلف طوائفهم، سواء المقيمين منهم او في بلدان الإنتشار، لا يزالون يحفظون في قلوبهم وضمائرهم الزيارة الرسولية الأولى التي خصصتم بها
لبنان
في الشتاء الماضي، ولا يزالون يرفعون الصلاة الى القديس شربل التي كتبتموها وتلوتموها امام ضريحه، كما يحفظون نداءات السلام التي وجَّهتموها من أجل لبنان، لا سيما في الظروف الأليمة التي يعيشونها حاليا".
وأضاف: "أن يختار قداسته ترؤس صلاة المسبحة الوردية من أجل ضحايا الحروب والمتألمين، والنازحين والعاملين في القطاعين الطبي والتمريضي والمتطوعين في الإغاثة الذين يقدمون المساعدات الإنسانية يوميًا، ولأجل إحلال السلام الدائم في العالم وفي لبنان، لهو دليل على مدى إهتمام الكرسي الرسولي بلبنان والدول المتألمة من الحروب في العالم. ولبنان الذي دفع الى اليوم نحو 3000
شهيد
من أبنائه نتيجة الحرب والعدوان المفروضين عليه، ومن بينهم ممرضون ومسعفون ومتطوعون وابرياء من مختلف الطوائف والمناطق، ولا يزال يشهد نزوح اكثر من مليون ونصف من ابنائه، يشارك قداسته صلاته لكي تكون دماؤهم الزكية وآلامهم إيذانا بقيامة لبنان وخلاصه، ويرفع معه الصلاة الى مريم سيدة لبنان، المصطفاة من الله على نساء العالمين، وذلك من قرب ضريح القديس شربل بالذات، لكي يحفظ الرب لبنان مساحة سلام وحرية وحياة تآلف بين الثقافات والاديان".
من بينها مزار مار شربل في لبنان.. البابا يختار 6 مزارات عالميّة لتلاوة صلاة المسبحة
مقدمات النشرات المسائيّة
مقدمات النشرات المسائيّة
ماذا يعني وصول إسرائيل إلى الشقيف؟
ماذا يعني وصول إسرائيل إلى الشقيف؟
بسبب "المسيرات".. تعليق أعمال البحث عن مفقودين إثر غارة البرج الشمالي
بسبب "المسيرات".. تعليق أعمال البحث عن مفقودين إثر غارة البرج الشمالي
"سرقات في بيروت".. والسبب "غارات سابقة"
"سرقات في بيروت".. والسبب "غارات سابقة"
"إسرائيل ستصلُ إلى صيدا".. تقرير إماراتي يتحدث عن "اجتياح"!
"إسرائيل ستصلُ إلى صيدا".. تقرير إماراتي يتحدث عن "اجتياح"!
عن "قصف بيروت".. هذا آخر كلام إسرائيليّ
عن "قصف بيروت".. هذا آخر كلام إسرائيليّ
إقتراحات "اختبارية" على طاولة اجتماع البنتاغون: دخول كامل للجيش الى الضاحية و "منطقة نموذجية" في الجنوب
إقتراحات "اختبارية" على طاولة اجتماع البنتاغون: دخول كامل للجيش الى الضاحية و "منطقة نموذجية" في الجنوب
"إسرائيل ستصلُ إلى صيدا".. تقرير إماراتي يتحدث عن "اجتياح"!
"إسرائيل ستصلُ إلى صيدا".. تقرير إماراتي يتحدث عن "اجتياح"!
رسالة من "حزب الله" إلى إيران.. "معاريف" تكشف وضعه الحالي
رسالة من "حزب الله" إلى إيران.. "معاريف" تكشف وضعه الحالي
ماذا قرّرت واشنطن بشأن لبنان؟ تقريرٌ جديد يكشف
ماذا قرّرت واشنطن بشأن لبنان؟ تقريرٌ جديد يكشف
