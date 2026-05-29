تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

من بينها مزار مار شربل في لبنان.. البابا يختار 6 مزارات عالميّة لتلاوة صلاة المسبحة

Lebanon 24
29-05-2026 | 15:15
A-
A+
من بينها مزار مار شربل في لبنان.. البابا يختار 6 مزارات عالميّة لتلاوة صلاة المسبحة
من بينها مزار مار شربل في لبنان.. البابا يختار 6 مزارات عالميّة لتلاوة صلاة المسبحة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دعا قداسة البابا لاوون الرابع عشر المؤمنين، غداً السبت عند الثامنة مساءً بتوقيت بيروت، الى تلاوة المسبحة الوردية من أجل السلام، بمشاركة 6 مزارات مريميّة عالميّة من بينها مزار مار شربل في لبنان اختارهم قداسته ليتلوا معاً صلاة المسبحة  في ختام الشهر المريميّ.
Advertisement
 
 
إلى ذلك، رحب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بإختيار قداسة البابا لاون الرابع عشر مزار ضريح القديس شربل في دير مار مارون عنايا، ضمن المزارات العالمية ومن بينها مزار سيدة فاتيما في البرتغال، ومزار سيدة لورد في فرنسا، ومزار العذراء في مديغورييه في البوسنة والهرسك، إضافة إلى مزار البيت المقدس في لوريتو بإيطاليا، ليشارك قداسته في صلاة المسبحة الوردية من مغارة سيدة لورد في حدائق الفاتيكان، والتي سيختتم بها مساء اليوم، شهر ايار الذي تخصصه الكنيسة كل سنة لمريم العذراء. 


وإذ شكر الرئيس عون البابا لاون على إختياره مزار القديس شربل في عنايا ضمن المزارات العالمية، قال: "إن اللبنانيين من مختلف طوائفهم، سواء المقيمين منهم او في بلدان الإنتشار، لا يزالون يحفظون في قلوبهم وضمائرهم الزيارة الرسولية الأولى التي خصصتم بها لبنان في الشتاء الماضي، ولا يزالون يرفعون الصلاة الى القديس شربل التي كتبتموها وتلوتموها امام ضريحه، كما يحفظون نداءات السلام التي وجَّهتموها من أجل لبنان، لا سيما في الظروف الأليمة التي يعيشونها حاليا".


وأضاف: "أن يختار قداسته ترؤس صلاة المسبحة الوردية من أجل ضحايا الحروب والمتألمين، والنازحين والعاملين في القطاعين الطبي والتمريضي والمتطوعين في الإغاثة الذين يقدمون المساعدات الإنسانية يوميًا، ولأجل إحلال السلام الدائم في العالم وفي لبنان، لهو دليل على مدى إهتمام الكرسي الرسولي بلبنان والدول المتألمة من الحروب في العالم. ولبنان الذي دفع الى اليوم نحو 3000 شهيد من أبنائه نتيجة الحرب والعدوان المفروضين عليه، ومن بينهم ممرضون ومسعفون ومتطوعون وابرياء من مختلف الطوائف والمناطق، ولا يزال يشهد نزوح اكثر من مليون ونصف من ابنائه، يشارك قداسته صلاته لكي تكون دماؤهم الزكية وآلامهم إيذانا بقيامة لبنان وخلاصه، ويرفع معه الصلاة الى مريم سيدة لبنان، المصطفاة من الله على نساء العالمين، وذلك من قرب ضريح القديس شربل بالذات، لكي يحفظ الرب لبنان مساحة سلام وحرية وحياة تآلف بين الثقافات والاديان".

مواضيع ذات صلة
عون رحب باختيار البابا مزار ضريح القديس شربل في عنايا لمشاركته في صلاة المسبحة الوردية
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 01:36:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي طلب تخصيص سهرة صلاة من اجل السلام يوم غد تلبية لدعوة من البابا
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 01:36:49 Lebanon 24 Lebanon 24
في عين إبل... الجيش الإسرائيليّ دمّر مزار يسوع الملك
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 01:36:49 Lebanon 24 Lebanon 24
حضور "غير معلن" في زيارة جنبلاط الى ضريح مار شربل
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 01:36:49 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزاف عون

الرئيس عون

جوزاف عون

النازحين

الجمهوري

رئيس عون

جمهورية

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:56 | 2026-05-29
Lebanon24
16:40 | 2026-05-29
Lebanon24
16:28 | 2026-05-29
Lebanon24
16:17 | 2026-05-29
Lebanon24
16:00 | 2026-05-29
Lebanon24
15:43 | 2026-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24