تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المفاوضات المعقدة بين الولايات المتحدة وايران تظلل المسار اللبناني وتفرغ الجنوب

Lebanon 24
29-05-2026 | 23:06
A-
A+
المفاوضات المعقدة بين الولايات المتحدة وايران تظلل المسار اللبناني وتفرغ الجنوب
المفاوضات المعقدة بين الولايات المتحدة وايران تظلل المسار اللبناني وتفرغ الجنوب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت روزانا بو منصف في" النهار":على رغم الانتظار المبدئي في لبنان للتفاهم المرتقب بين الولايات المتحدة وايران الذي يفترض ان يساهم في تثبيت الهدنة على مستوى الحرب بين اسرائيل و" حزب الله" نتيجة للرهانات الكبيرة لهذا الاخير على ايران وانخراطها على هذا المستوى، ما يعطيه مبررا لوقف الحرب من جهته على الاقل، تؤكد معلومات ديبلوماسية بان حدود علاقة ايران بالملف اللبناني ستتوقف عند هذا الحد فحسب . فيما ان هناك تأكيدات في واشنطن اقله حتى الان بفصل مسار المفاوضات بين لبنان واسرائيل عن مفاعيل تأثير المفاوضات على الملف الايراني او تداعياته في ظل مصلحة مباشرة لايران بمنع المزيد من اضعاف الحزب وانهاء قدراته. اذ نجح لبنان الرسمي في ضمان تحييد بيروت والمؤسسات الحيوية والبنية التحتية في الحرب القائمة بين اسرائيل والحزب المتطورة على وقع تصعيد اخير بين الطرفين هدد باعادة القصف الاسرائيلي الى مناطق سيطرة الحزب في بيروت فيما استحضرت تل ابيب التنسيق مع واشنطن من اجل استهداف قيادي في الحزب في الشويفات على سبيل كشف انها تنضبط من ضمن الخطوط الاميركية المرسومة ازاء تحييد العاصمة اللبنانية وحتى هدم الابنية بذريعة استهداف قيادات او عناصر محددة وانها لا تخرج عنها الا بالتنسيق المسبق من اجل عدم تعطيل المفاوضات القائمة بين واشنطن وطهران ومن اجل عدم احراج الدولة اللبنانية وتدمير قدراتها ما يمنح الحزب اوراق قوة ازاءها .
Advertisement
عشية انعقاد الجولة الاولى من المحادثات العسكرية بين لبنان واسرائيل في البنتاغون ، فرغ الجنوب من اهله وتهدم المزيد من قراه مع توسيع اسرائيل توغلها ما وراء نهر الليطاني على طريق انضاج التفاهم بين الولايات المتحدة وايران الذي ترنح الاسبوع الماضي ومن اجل هذا الانضاج بعدما كان على وشك الاعلان عنه يوم الاحد على خلفية انه وان كانت الهدنة قائمة بين الجانبين الى حد كبير مع خروقات بين وقت واخر ، فان المفاوضات تجري على وقع استمرار حرب الوكلاء في لبنان في ممارسة الضغط المتبادل بينهما.
واستحضرت اسرائيل في قصفها الشويفات في ضاحية بيروت التنسيق التام مع ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب كأنما تشرح او تبرر الخرق الذي يمكن ان يتهدد هذه المفاوضات او يعيق التفاهم الجاري مناقشته في وقت لم تبخل واشنطن بالمزيد من الاجراءات الضاغطة والعقوبات الجديدة على طهران التي بدورها تسعى الى الضغط عبر لبنان في محاولة لافراغ المفاوضات المباشرة بين لبنان واسرائيل في جولتيها الامنية في البنتاغون ثم السياسية الاسبوع المقبل من مضمونها وابقائها لها على قاعدة انها من تملك ورقة " حزب الله" وتاليا القدرة على بيعها من الولايات المتحدة سلبا او ايجابا.
وتاليا تستمر المفاوضات المعقدة بين الولايات المتحدة وايران تظلل المسار اللبناني وامكانات تقدمه خصوصا مع تناقضات كبيرة في واقع الامور بين ما يعتبره الحزب انتصارا لايران في مواجهتها الولايات المتحدة وانعكاس ذلك عليه وبين ما تفيد به معطيات مغايرة حول الجهود التي تبذلها ايران لانقاذ نفسها ونظامها وقدرتها على الاستمرار ..
ويخشى كثر انه اذا كان التفاهم يفتح الطريق الى مفاوضات بين الولايات المتحدة وايران على الملف النووي خلال ستين يوما، فقد يعني ذلك المزيد من المد والجزر في لبنان على خلفية استمرار استخدام لبنان قناة اساسية لتبادل الرسائل بين الطرفين لا سيما اذا كان الحزب خارج التفاوض بينهما ومتروك للتفاوض المباشر .
يتوقف الكثير من الامور المتعلقة بالمحافظة على مصلحة لبنان على الترتيبات الامنية التي ترعاها واشنطن بين لبنان واسرائيل من اجل ضمان انسحاب هذه الاخيرة من الجنوب والتي قد تضع ايران امام واقع صعب نتيجة ليس ابعاد الحزب قسريا عن مناطق الجنوب والتماس المباشر مع اسرائيل فيما اصبحت هذه الاخيرة تحتل جزءا كبيرا منه، بل ابعاد غالبية ابناء الطائفة وتدمير قراهم على نحو قد يعيق عودتهم لسنوات عدة مقبلة.
ومن المرجح بالنسبة الى الخلل الكبير في موازين القوة ان يؤدي اي اتفاق او ترتيبات الى استمرار النزام الولايات المتّحدة بالتعاون مع إسرائيل في كبح أنشطة إيران المزعزعة في لبنان، بما في ذلك منع نقل الأسلحة أو أيّ دعم من إيران، واعترافها بحقّ إسرائيل في الردّ على التهديدات الآتية من الأراضي اللبنانيّة وفقاً للقانون الدوليّ خصوصا في منطقة الجنوب.. 
 
مواضيع ذات صلة
رئيس شركة "روس آتوم" الروسية: نتابع عن كثب سير المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 14:43:54 Lebanon 24 Lebanon 24
المسار اللبناني - الإسرائيلي: شروط معقدة واختبار للضمانات الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 14:43:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي لـ"الجزيرة": وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال ساريا
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 14:43:54 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الباكستاني: نبذل جهودا حثيثة للتوسط بين الولايات المتحدة وإيران ونُحرز تقدما في الاتّجاه الصحيح
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 14:43:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

اللبنانية

حزب الله

الاميركي

إسرائيل

من جهته

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:12 | 2026-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:24 | 2026-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:24 | 2026-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:01 | 2026-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:52 | 2026-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:12 | 2026-05-30
Lebanon24
07:24 | 2026-05-30
Lebanon24
07:24 | 2026-05-30
Lebanon24
07:01 | 2026-05-30
Lebanon24
06:52 | 2026-05-30
Lebanon24
06:48 | 2026-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24