خيم زراعية لتخزين المخدّرات

كتبت «الأخبار» أن تمكّنت من ضبط بيوت زراعية في محلة ، جرى تحويلها إلى مركز لتخزين المخدّرات.وفي التفاصيل، نفّذت قوة من المخدّرات، بمؤازرة قوة من شعبة الاستقصاء، في التاسع عشر من أيار، مداهمةً استهدفت بيوتاً زراعية في حي الزاروط في الجية، كانت عبارة عن خيم، نُصبت كغطاء لإخفاء المخدّرات تحته. وأسفرت العملية عن توقيف عدد من العمال من التابعية ، قبل توقيف مستأجِر الأرض وشقيقه لاحقاً.وبحسب المعلومات، ضُبطت كميات كبيرة من المواد المخدّرة، توزّعت بين حبوب الكبتاغون ومادة الهيرويين. وأشارت المعطيات إلى أن مستأجِر الأرض كان قد أجّر العقار قبل نحو شهر، لشخص من التابعية السورية فرّ لاحقاً إلى ، وقد صدرت في حقّه مذكّرة توقيف غيابية.