"كانت مناقشات بناءة".. هذا ما قالته واشنطن عن محادثات الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي

أعلنت ترحيبها بمحادثات "بناءة" بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي في ، وهي الأولى من نوعها منذ عقود.وفي هذا الإطار، قال الأميركي إلبريدج كولبي على منصة "إكس": "استقبلت اليوم في البنتاغون وفوداً عسكرية من ولبنان في إطار الشق الأمني إلى دعم محادثات السلام الجارية بين البلدين".وأضاف "كانت مناقشات بناءة ستكون بمثابة الأساس للشق السياسي الذي ستقوده الأسبوع المقبل".وذكر بيان صدر عن أن "المحادثات العسكرية ركزت على بناء أطر عملية للأمن والاستقرار الإقليميين"، وأشار إلى أن "النتائج الملموسة" الناتجة عن المناقشات ستوجه بشكل مباشر المفاوضات بين السياسيين التي ستجريها وزارة الخارجية الأسبوع المقبل.وتعتزم الولايات المتحدة عقد اجتماع آخر قريباً لمواصلة المناقشات الأمنية.