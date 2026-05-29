لبنان

"كانت مناقشات بناءة".. هذا ما قالته واشنطن عن محادثات الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي

Lebanon 24
29-05-2026 | 22:59
"كانت مناقشات بناءة".. هذا ما قالته واشنطن عن محادثات الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي
أعلنت الولايات المتحدة ترحيبها بمحادثات "بناءة" بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي في البنتاغون، وهي الأولى من نوعها منذ عقود.
وفي هذا الإطار، قال نائب وزير الدفاع الأميركي إلبريدج كولبي على منصة "إكس": "استقبلت اليوم في البنتاغون وفوداً عسكرية من إسرائيل ولبنان في إطار الشق الأمني الرامي إلى دعم محادثات السلام الجارية بين البلدين".

وأضاف "كانت مناقشات بناءة ستكون بمثابة الأساس للشق السياسي الذي ستقوده وزارة الخارجية الأسبوع المقبل".

وذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية الأميركية أن "المحادثات العسكرية ركزت على بناء أطر عملية للأمن والاستقرار الإقليميين"، وأشار إلى أن "النتائج الملموسة" الناتجة عن المناقشات ستوجه بشكل مباشر المفاوضات بين القادة السياسيين التي ستجريها وزارة الخارجية الأسبوع المقبل.

وتعتزم الولايات المتحدة عقد اجتماع آخر قريباً لمواصلة المناقشات الأمنية.
 
