|
لبنان
التصعيد الإسرائيلي مستمر.. عملية نسف كبيرة في عريض مرجعيون وغارات متواصلة جنوبا
Lebanon 24
30-05-2026
|
00:50
نفّذ الجيش
الإسرائيلي
قرابة الساعة السادسة صباحًا عملية نسف كبيرة في منطقة عريض
مرجعيون
، أعقبها بنحو نصف ساعة شنّ الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت بلدة دبين، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
وفي وقت لاحق، تجددت
الغارات
الجوية مستهدفة عريض دبين وبلدتي دبين وبلاط، وسط استمرار التصعيد العسكري في المنطقة.
كما نفذ الجيش الإسرائيلي غارات ليلا على بلدة القطراني قضاء جزين ما تسبب بانقطاع
التيار
الكهربائي عن المنطقة.
وأغار طيران حربي على دفعتين، على بلدة الجميجمة في قضاء
بنت جبيل
.
واستهدف قصف مدفعي عنيف محيط محطة الكهرباء في جديدة مرجعيون وصولا الى عريض مرجعيون.
وليلا، تعرضت بلدات
الريحان
وسجد والقطراني في منطقة جزين إلى غارات بعد منتصف الليل وحتى
الفجر
.
Lebanon 24
"لبنان 24": غارتان اسرائيليتان استهدفتا عريض دبين وعريض مرجعيون
30/05/2026 14:44:51
