تقرير أميركيّ: هل ستتخلى إيران عن "حزب الله"؟

ذكر موقع "إرم نيوز" أنه مع استضافة البيت الأبيض محادثات نادرة بين القادة العسكريين لكل من وإسرائيل، انتقلت المعركة الدائرة على هامش الحرب الأميركية ضد إلى واجهة المشهد. ووفقًا لتقرير نشرته مجلة "نيوزويك"، تضغط ، من أجل نزع سلاح " "، فيما أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن المعركة مع الحزب لم تنتهِ، بغض النظر عن التقدم المحرز في المفاوضات الأميركية-الإيرانية.

في المقابل، تطالب إيران، التي تقول إنها صمدت في الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضدها قبل 3 أشهر، بأن يشمل أي اتفاق سلام دائم وقف الأعمال القتالية على كل الجبهات، بما في ذلك لبنان.



ويضع ذلك الرئيس الأميركي أمام موقف معقد؛ إذ تعهد نتنياهو بتحقيق نتائج دائمة في لبنان، بينما لا يتوقع كثيرون أن تتخلّى طهران عن شرط حماية أحد أقرب حلفائها، حتى لو كان ذلك يعني تحمل مزيد من الضغوط الاقتصادية أو استئناف العمليات العسكرية.



من جهته قال المحلل للشؤون الدولية حسن بهشتي بور للمجلة: "إيران لا ترى نفسها أمام خيار بين صفقة اقتصادية ودعم حزب الله". وأضاف أن وقف إطلاق النار في لبنان يمثل، من وجهة نظر طهران، شرطاً أساسياً لأي اتفاق مع .



وأوضح أن هذا الموقف لا يرتبط بالدعم الأيديولوجي لحزب الله فحسب، بل يعكس فهم إيران لأمنها القومي، مشيراً إلى أن طهران ترى أن التهديدات في غرب آسيا مترابطة وأن استمرار الحرب في لبنان يؤثر مباشرة على استقرارها الاستراتيجي.





وأضاف: "من منظور طهران، دعم الشركاء الاستراتيجيين في جبهة المقاومة ليس تكلفة، بل جزء لا يتجزأ من معادلة الأمن القومي".



ومن جانبه، شبّه الباحث المتخصص في الشأن الإيراني بجامعة رايخمان مئير جافيدانفار حسابات إيران بمنظومة الدفاع الأمامية التي تعتمدها الولايات المتحدة عبر حلف الناتو.



وقال إن إيران تنظر إلى حلفائها في محور المقاومة باعتبارهم أشبه بحلف "ناتو" خاص بها وشبكة دفاع تحمي مصالحها وطموحاتها في المنطقة.



وأضاف أن إصرار إدراج وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان ضمن أي اتفاق مع الولايات المتحدة، واستعدادها للتضحية باتفاق محتمل رغم الضغوط الاقتصادية، يعكس أهمية حماية حلفائها بالنسبة لها. وقال إنه حتى لو تم تجاوز شرط وقف الحرب في لبنان، فإن إيران ستقيّم ما إذا كان تحمل صراع محدود هناك للحفاظ على حد أدنى من الردع ضد إسرائيل يظل متوافقاً مع مصالحها الوطنية، حتى لو أدى ذلك إلى تأخير المكاسب الاقتصادية.

وفي الوقت نفسه، يواجه نتنياهو بدوره بعض التحديات؛ إذ تعهد بتحقيق انتصار دائم على حزب الله، بينما قد يكون نفوذه على ترامب آخذًا في التراجع مع استمرار الاضطرابات في .



ورأى جافيدانفار أن نتنياهو استهلك جزءاً كبيراً من نفوذه خلال الحرب في غزة عبر قرارات اعتبرها البعض متعارضة مع المصالح الإسرائيلية والأميركية، مضيفاً أن شخصيات أميركية بارزة أصبحت قلقة من سلوكه، خصوصاً بعد الهجوم على قطر.





كما أن تباين أهداف إيران وإسرائيل في لبنان قد يهدد مسار المفاوضات بالكامل.



وقالت باربرا ليف، التي شغلت منصب مساعدة الأميركي لشؤون الشرق الأدنى في إدارة الرئيس السابق جو بايدن، إن إيران تسعى إلى استغلال أي خلافات محتملة بين ترامب ونتنياهو لتحقيق مكاسب تفاوضية.



وأضافت أن سعي طهران لإدراج لبنان في اتفاق سلام يهدف إلى تقييد حركة نتنياهو ودفع إسرائيل إلى الانسحاب من جنوب لبنان، مشيرة إلى أن إيران قد تطالب بشروط من المرجح أن ترفضها إسرائيل، مثل الانسحاب الكامل ووقف كل الهجمات.



ورجحت أن يمنح ترامب نتنياهو استثناء يتعلق بـ"الدفاع عن النفس" في أي اتفاق جديد مع إيران، بما يسمح لإسرائيل بمواصلة إضعاف "حزب الله".



من جهته، قال ميك مولروي، الذي شغل منصب نائب مساعد الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط خلال الولاية الأولى لترامب، إن إيران تريد إنهاء الحرب في لبنان كجزء من أي اتفاق لإنهاء الحرب بينها وبين الولايات المتحدة.



وأضاف أن ذلك ينبغي أن يترافق مع ضمان عدم استمرار حزب الله في مهاجمة إسرائيل، معتبراً أن مشاركة إيران في هذا المسار ضرورية لإنجاح أي اتفاق.