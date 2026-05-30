بعد تقدّم إسرائيل... "حزب الله" يعود إلى تكتيتك "العبوات"

أعلن " " في بيان، أنّ عناصره كمنوا لقوّة إسرائيليّة حاولت التقدّم في اتّجاه بلدة الغندوية، وقاموا بتفجيرها بعبوات ناسفة.وتعليقاً على عمليّة "حزب الله"، يقول مرجع عسكريّ، إنّ "الحزب" لا يعمد فقط إلى الهجوم عبر طائراته المسيّرة من نوع "FPV" التي أصبحت تُشكّل مُشكلة حقيقيّة للجيش الإسرائيليّ، بل اتّخذ موقعاً دفاعيّاً أيضاً، وخصوصاً في البلدات والقرى التي دخلت إليها القّوات الإسرائيليّة مؤخّراً، أو تُحاول التقدّم والسيطرة عليها".وأضاف المرجع العسكريّ، أنّ تكتيك "حزب الله" الدفاعيّ، عبر زرع العبوات الناسفة، قائم على مُراقبة تحرّكات الجنود الإسرائيليين بدقّة، لتنفيذ عمليّة التفجير".وتابع أنّ "زرع العبوات يُؤخّر تقدّم القوّات الإسرائيليّة، لأنّها ستنشغل بالكشف على الألغام وعلى المباني المُفخّخة، للحدّ من خسائرها البشريّة".