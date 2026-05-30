"ديبلوماسية الوردية" في وجه الحرب والموت

يجد قداسة الحبر الأعظم، البابا لاوون الرابع عشر، في "صلاة المسبحة الوردية" سلاحاً في وجه الحروب والجغرافيا السياسية. وفي ختام الشهر المريمي، اختار أن يقود الفاتيكان منصة ديبلوماسية شعبية عابرة للقارات، تلتحم فيها الصلوات بصرخات الشعوب القابعة تحت وطأة النيران.

من مغارة لورد في حدائق الفاتيكان، مروراً ببازيليك ، ومزار فاطيما، فمزار زارفانيتسيا في أوكرانيا الجريحة، وصولاً الى عنايا في المثقل بالحرب والأزمات، اختار البابا "ديبلوماسية الوردية" التي تعيد تذكير العالم بأن خلف أرقام الشهداء والنازحين توجد صورة الله وكرامة إنسان منتهكة، تُقتل كل يوم من دون رحمة.

