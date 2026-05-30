لبنان
لمتابعة حماية الصحافيين.. لقاء لمرقص مع رئيسة الصليب الأحمر الدولي الاثنين
Lebanon 24
30-05-2026
|
11:29
يستقبل
وزير الإعلام
بول مرقص
، نهار الإثنين، بناء على طلبه في مكتبه في
وزارة الإعلام
، رئيسة بعثة
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
في
لبنان
، أنياس دهور، ومسؤول
الشؤون الإنسانية
في
اللجنة الدولية
للصليب الأحمر،
شوقي
أمين الدين، وذلك استكمالاً للاجتماع الذي عُقد بين الجانبين بتاريخ 28 نيسان 2026.
ويتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين وزارة الإعلام واللجنة الدولية للصليب الأحمر في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما سبل تعزيز حماية الصحافيين والإعلاميين أثناء تأدية مهامهم في المناطق المعرضة للمخاطر، وتكثيف الدورات وورش العمل التدريبية المتخصصة في مجالات السلامة والوقاية.
كما يبحث المجتمعون في سبل تعزيز حملات التوعية المشتركة المنفذة بالشراكة مع جهات ومنظمات دولية، بهدف رفع مستوى الوعي حول مختلف
القضايا
المجتمعية والتنموية والإنسانية، إضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة في مجال مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح.
ويتطرق اللقاء أيضاً إلى آليات التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الإعلام واللجنة الدولية للصليب الأحمر بما يضمن الاستجابة السريعة للحالات الطارئة التي قد يتعرض لها الصحافيون والإعلاميون أثناء ممارسة عملهم، ولا سيما في المناطق التي تشهد مخاطر أمنية أو إنسانية.
