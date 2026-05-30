تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"المفاوضات لا تعني الاستسلام".. سلام لأهل الجنوب: ثقوا بالدولة

Lebanon 24
30-05-2026 | 11:46
A-
A+
المفاوضات لا تعني الاستسلام.. سلام لأهل الجنوب: ثقوا بالدولة
المفاوضات لا تعني الاستسلام.. سلام لأهل الجنوب: ثقوا بالدولة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد رئيس الحكومة نواف سلام، اليوم السبت، أن لبنان يمرّ بمرحلة دقيقة في ظل ما وصفه بالتصعيد الإسرائيلي الخطير وغير المسبوق خلال الأيام الأخيرة، داعياً إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية والسياسية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
Advertisement

وفي كلمة له من السرايا الحكومي، أكد سلام أن الحرب فُرضت على لبنان ولم تكن خياراً، مشيراً إلى أن الدولة مصممة اليوم ليس فقط على وقفها، بل أيضاً على تحصين البلاد وحماية مستقبل أبنائها، ومنع تحويل لبنان مجدداً إلى صندوق بريد لرسائل إقليمية ودولية، مؤكداً أن لبنان لن يكون ساحة لحروب الآخرين.

وأوضح أن الدولة ذهبت إلى الخيار الذي تراه الأنسب لحماية لبنان واللبنانيين في هذه المرحلة، وهو خيار المفاوضات، لافتاً إلى أن نتائجها ليست مضمونة، لكنها تبقى الطريق الأقل كلفة على الوطن والشعب مقارنة بالخيارات الأخرى المطروحة حالياً. 

كذلك، شدد سلام على أن المفاوضات لا تعني الاستسلام، وأن أول بند على جدول أعمال الوفد المفاوض هو تحقيق وقف إطلاق النار، وأضاف: "الهدف الذي تعمل عليه الدولة في المفاوضات، والذي لا يمكن المساومة عليه، يتمثل في تحقيق الانسحاب الكامل، وإعادة الأسرى، وضمان عودة الأهالي إلى أرضهم".

وذكر سلام أنَ الطريق لن يكون سهلاً أو قصيراً، لكنه يصبح أقصر عندما تتوحد جميع الجهود تحت سقف الدولة اللبنانية، داعياً إلى "التراجع التفرد والتوقف عن المكابرة"، مؤكداً أن "الدولة تخوض المفاوضات باسم جميع اللبنانيين، وأن قرار السلم والحرب يجب أن يبقى قراراً لبنانياً لا بيد أي طرف آخر". 

وقال سلام إنه على إسرائيل أن تدرك أن سياسة الأرض المحروقة لن توفر لها أمناً ولا استقراراً، وتابع: "إسرائيل لم تعد تستهدف مناطق محددة، بل باتت تنتهج سياسة تدمير شامل تطال المدن والبلدات وكل مقومات الحياة فيها. إن إسرائيل تمارس تهجيراً جماعياً يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي بحق المدنيين الآمنين. البيوت تُسوّى بالأرض، والأحياء تُمحى، والمدارس والمستشفيات تُقصف، فيما تُدنّس دور العبادة، وحتى المدافن لم تسلم من آلة التدمير. إن ما تقوم به إسرائيل لا يشكل فقط انتهاكاً لسيادة لبنان، بل يمثل محاولة لاقتلاع ذاكرة المكان ومحو ذاكرة الناس. هناك عائلات بأكملها تُهجّر من منازلها، فيما يحرم القصف الأطفال من النوم، وتبحث الأمهات عن بيوتهن بين الركام".

وتوجه إلى أهالي الجنوب بالقول: "أنتم لستم وحدكم، ووجعكم هو وجع كل لبنان ثقوا أن الدولة اللبنانية لن تدخر جهداً لتحقيق وقف إطلاق النار، وإنجاز الانسحاب الإسرائيلي الكامل، واستعادة الأسرى، وتأمين عودة الأهالي إلى مناطقهم، وإطلاق مسار إعادة الإعمار".


وفي ما يلي الكلمة الكاملة لسلام:
 
اجتمعت صباح اليوم مع فخامة رئيس الجمهورية لتقييم الوضع الدقيق الذي يمرّ به لبنان، وخصوصًا في ظل التصعيد الإسرائيلي الخطير وغير المسبوق خلال الأيام الأخيرة، وضرورة تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية للوصول الى وقف سريع وفعلّي وثابت لإطلاق النار.
 

فما شهدناه في اليومين الماضيين ليس مجرد توسيع لنطاق الاعتداءات الإسرائيلية، ولا مجرد عبور إلى شمال نهر الليطاني وصولا الى مشارف النبطية، قلعة جبل عامل الابية، او قصفاً ممنهجاً على صور، ارجوانة البحر المتوسط العريقة، وقرى قضائها وأبنائها الصامدين الصابرين.
 

فإسرائيل لم تعد تستهدف فقط مواقع أو مناطق محددة، بل اخذت تنفّذ سياسة تدمير شامل للمدن والبلدات ولكل مقوّمات الحياة فيها، وتمارس التهجير الجماعي الذي يرقى الى العقاب الجماعي بحق أهلنا الآمنين. وهي السياسات المدانة في كل الاعراف والشرائع الدولية.
 
 
البيوت تُسوّى بالأرض، الأحياء تُمحى، المدارس والمستشفيات ومرافق الإنتاج تُقصف، دور العبادة تُدنّس، وحتى المدافن لم تسلم من آلة التدمير.
 

وراح الاستهداف يطال أيضًا المعالم الأثرية والتراثية التي تختزن ذاكرة لبنان وهويته الحضارية، وبعضها مُصنّف ضمن التراث العالمي للإنسانية. إن ما تقوم به إسرائيل ليس فقط انتهاكًا لسيادة لبنان ووحدة اراضيه، بل محاولة لاقتلاع ذاكرة المكان، ومحو تاريخ الناس.
 

إننا أمام مشهد يفطر قلب كل من له ضمير حيّ في العالم: عائلات تُهجَّر مرة بعد مرّة، أطفال لا ينامون بسبب القصف الذي لا يعرف هوادة، أمهات يبحثن عن بيوتهن بين الركام، وشيوخ يتمسكون بأرضهم رغم الموت والدمار.


وأقول لاهلنا في الجنوب: انتم لستم وحدكم. وجعكم هو وجع كل لبنان، ودموع الأمهات والارامل في القرى الجنوبية هي مسؤولية وطن باكمله.
 

ثقوا ان الدولة اللبنانية لن تألوا جهداً لتحقيق وقف إطلاق النار وتحقيق انسحاب إسرائيل الكامل والافراج عن اسرانا وعودة الأهالي إلى بيوتهم بكرامة وأمان، وإعادة الاعمار.

القاصي والداني يعرف ان هذه الحرب لم نختارها بل انها فرضت علينا، كما يعرف كم باتت كلفتها مرتفعة في الارواح والارزاق.
 

لذلك نحن، اليوم مصممون ليس على وقف هذه الحرب فحسب، بل أيضًا على تحصين بلدنا وحماية مستقبل أبنائنا فيه، فنحول دون تحويل وطننا مجدداً إلى صندوق بريد لرسائل إقليمية او دولية، او السماح باستخدامه ساحة مفتوحة لحروب الاخرين وصراعاتهم.
 

لذلك قررنا، بكل وعي ومسؤولية، الذهاب إلى الخيار الانسب لحماية لبنان واللبنانيين في هذا الظرف، وهو خيار المفاوضات.

وأريد أن أتحدث هنا بمنتهى الصراحة مع اللبنانيين:
 

هل المفاوضات مضمونة النتائج؟ بالتأكيد لا. لكنها الطريق الأقل كلفة على وطننا وشعبنا، مقارنة بالخيارات الأخرى اليوم.
 

وهل المفاوضات استسلام؟ أيضًا لا. لأن أول بند على جدول أعمال الوفد المفاوض، الذي يقوم بعمله بمهنية عالية، هو تحقيق وقف إطلاق النار. اما الهدف الذي نعمل للوصول إليه من خلال المفاوضات، والذي لا يمكن المساومة عليه اطلاقاً، فهو الانسحاب الكامل، وإطلاق الأسرى، بما يسمح بإعادة إعمار ما تهدّم وعودة الناس الامنة والكريمة إلى أرضهم.
 

هذه الطريق ليست سهلة ولن تكون قصيرة، لكنها تصبح أقصر ونصبح فيها أكثر قوة عندما تتوحد كل الجهود تحت سقف الدولة اللبنانية.
 

وذلك يتطلب الرجوع عن التفرد والتوقف عن المكابرة. فالدولة تخوض المفاوضات اليوم باسم جميع اللبنانيين، والحريّ بهم جميعاً ان ينضوا تحت لوائها، فيبقى قرار الحرب والسلم قراراً لبنانياً وطنياً، ليس عند فريق دون آخر، ولا يكون خارج الحدود.
 

ومن جهة أخرى، على اسرائيل ان تعلم أنها بسياسة الأرض المحروقة والعقاب الجماعي وتجريف القرى والبلدات لن تكسب لا امنا ولا استقرارا، بل إنها تعمق الهوة مع اللبنانيين، جميع اللبنانيين، وتترك جروحا جديدة وعميقة في ذاكرتهم الجماعية.
 

لبنان يمر اليوم في أصعب المحن التي مرّ بها في تاريخه الحديث. ... لكننا واثقون اننا سوف نتجاوزها، عندما نجتمع كلّنا تحت راية الدولة الواحدة صاحبة القرار الواحد والجيش الواحد. عشتم وعاش لبنان.
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: المفاوضات لا تعني التنازل ولا الاستسلام بل هي لحل المشاكل
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 23:37:07 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء السفراء الثاني في واشنطن غدا وعون يطمئن: المفاوضات لا تعني التنازل والاستسلام
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 23:37:07 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام لأهل الجنوب: ثقوا أن الدولة اللبنانية لن تألو جهداً لتحقيق وقف إطلاق النار وتحقيق انسحاب إسرائيل الكامل واستعادة الأسرى وعودة الأهالي وإعادة الإعمار
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 23:37:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: المفاوضات لا تعني التنازل ولا الاستسلام بل هي لحل المشاكل ومن المهم ان يقف اللبنانيون إلى جانب دولتهم في هذا الظرف بالذات وهم تعبوا من هذه الحروب
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 23:37:07 Lebanon 24 Lebanon 24

أن الدولة اللبنانية

الدولة اللبنانية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

دبلوماسي

الجمهوري

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:28 | 2026-05-30
Lebanon24
16:16 | 2026-05-30
Lebanon24
16:00 | 2026-05-30
Lebanon24
15:45 | 2026-05-30
Lebanon24
14:59 | 2026-05-30
Lebanon24
14:53 | 2026-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24