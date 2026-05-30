لبنان

قصف إسرائيلي وصواريخ تُطلق جنوباً.. هذه آخر المستجدات

Lebanon 24
30-05-2026 | 14:26
شنّ العدو الإسرائيلي، مساء السبت، سلسلة من الغارات الجوية استهدفت عدداً من البلدات والقرى في جنوب لبنان، وذلك في إطار تصعيد عسكريّ كبير يشهدُ لبنان.
وقصف العدو الإسرائيلي مناطق برعشيت، الغندورية، خربة سلم، بيوت السياد، السلطانية، بريقع، المنصوري، أطراف البيسارية، كفرتبنيت، النبطية الفوقا، طيرفلسيه، حلوسية، برج قلاويه، ميفدون، دير عامص، علي الطاهر، أرنون، شقرا، كفرحمام، حاريص، الحمودية، تولين، بلاط، العيشية، أنصار، مرزعة مشرف، محيط مستشفى النجدة في النبطية.
 
 
أيضاً، رُصد مساء إطلاق رشقات صاروخية من الجنوب، بينما أفيد بأن قذائف أخرى استهدفت تموضعات إسرائيلية في دبين.


من ناحيتها، قالت القناة الـ"12" الإسرائيلية إنه سُجل إطلاق صواريخ اعتراضية في سماء كريات شمونة محيطها بالجليل الأعلى شمال إسرائيل.


كذلك، ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي إنّ صفارات الإنذار تدوي في كرميئيل ومحيطها بالجليل الأعلى للمرة الأولى منذ شهر ونصف.
 
 
 
 
من ناحيته، أعلن "حزب الله" استهداف دبابات وتجمعات معادية وثكنة شوميرا ونصب كمين لقوة معادية حاولت التّقدّم باتّجاه أطراف دبّين.


كذلك، استهدف "الحزب" آليّة عسكريّة من نوع "ياغي" تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند أطراف بلدة يحمر الشقيف، كما قصف أيضاً ثكنة يعرا الإسرائيلية ناهيك عن مقر قيادي تابع للجيش الإسرائيلي في الناقورة بالإضافة إلى بنى تحتية للجيش الإسرائيلي في مستوطنة نهاريا.
 
 
ومساء، أعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 30 أيار باتت كالتالي: 3371 شهيداً و 10129 جريحاً.


كذلك، قالت الوزارة إن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة عدلون قضاء صيدا ليل أمس الجمعة، أدت إلى استشهاد 9 سوريين من عائلة واحدة من بينهم 6 أطفال.
