قصف إسرائيلي وصواريخ تُطلق جنوباً.. هذه آخر المستجدات

شنّ العدو ، مساء السبت، سلسلة من الجوية استهدفت عدداً من البلدات والقرى في ، وذلك في إطار تصعيد عسكريّ كبير يشهدُ .

وقصف العدو الإسرائيلي مناطق برعشيت، الغندورية، خربة سلم، بيوت السياد، السلطانية، بريقع، المنصوري، أطراف البيسارية، كفرتبنيت، النبطية الفوقا، طيرفلسيه، حلوسية، برج قلاويه، ميفدون، دير عامص، علي الطاهر، أرنون، شقرا، كفرحمام، حاريص، الحمودية، تولين، بلاط، العيشية، ، مرزعة مشرف، محيط مستشفى النجدة في النبطية.

أيضاً، رُصد مساء إطلاق رشقات صاروخية من الجنوب، بينما أفيد بأن قذائف أخرى استهدفت تموضعات إسرائيلية في دبين.





من ناحيتها، قالت القناة الـ"12" إنه سُجل إطلاق صواريخ اعتراضية في سماء كريات شمونة محيطها بالجليل الأعلى شمال .





كذلك، ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي إنّ صفارات الإنذار تدوي في كرميئيل ومحيطها بالجليل الأعلى للمرة الأولى منذ شهر ونصف.

من ناحيته، أعلن " " استهداف دبابات وتجمعات معادية وثكنة شوميرا ونصب كمين لقوة معادية حاولت التّقدّم باتّجاه أطراف دبّين.





كذلك، استهدف "الحزب" آليّة عسكريّة من نوع "ياغي" تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند أطراف بلدة يحمر الشقيف، كما قصف أيضاً ثكنة يعرا الإسرائيلية ناهيك عن مقر قيادي تابع للجيش الإسرائيلي في الناقورة بالإضافة إلى بنى تحتية للجيش الإسرائيلي في مستوطنة نهاريا.

