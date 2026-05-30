إسرائيليون يعبرون "جسراً لحزب الله".. أين موقعه؟

تحدثت مصادر معنية بالشأن العسكريّ عن مسألتين أساسيتين ترتبطان بالتقدم نحو قلعة ، مشيرة إلى أن أي دخول إسرائيلي إلى هناك سيتم عبر الشرقية أو الشقيف.

وأوضحت المصادر أن " " كان قد أنشأ سابقاً ممرات خاصة به في تلك المناطق، فضلاً عن جسر حديدي كانت تمر عليه آلياته في نطاق زوطر الشرقية، مشيرة إلى أن تلك المنطقة كانت عسكرية بامتياز، وأن من يعيش هناك يعرفها جيداً ويدرك أن "الحزب" كان يستخدمها للتحرك وبناء المنشآت، وأضافت: "الأكيد أن استخدمت تلك المعابر التي أنشأها الحزب، ولا سيما الحديدي، وبالتالي فإن ما أُنشئ سابقاً جرى استثماره إسرائيلياً اليوم للتوغل في الأراضي من جهة زوطر".





وقالت المصادر أيضاً إنَّ التقدم الذي فرضته إسرائيل ميدانياً في تلك المناطق يستدعي التساؤل عن أسباب عدم وقوع أي تفجيرات لعبوات ناسفة في نقاط مركزية على طريق التوغل باتجاه القلعة، وأضافت: "ما يبدو هو أن حزب الله لم يزرع ألغاماً في تلك المنطقة، فيما كان يُفترض أن يفخخ الطريق لمنع تقدم الآليات ، فضلاً عن أنه لم يشن أي هجمات مباغتة ضد القوات المتقدمة نحو القلعة، وذلك لأسباب ميدانية غير معروفة".