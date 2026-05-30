"الميكانيزم" يضيّق نطاق الأذونات… هذه الأنشطة مسموحة

تشير مصادر ميدانية لـ" " إلى أن الأذونات التي تُمنح للمواطنين لدخول بعض البلدات الجنوبية التي لا تزال تتعرض للقصف أو تقع ضمن مناطق حساسة، تصدر عبر لجنة "الميكانيزم"بعد تقديم طلب لدى للموافقة، على أن تتم عملية الدخول الى البلدات بمواكبة من الجيش.وبحسب المصادر، فإن هذه الأذونات تقتصر على الحالات الطبية والإنسانية فقط، كالسماح لأصحاب الصيدليات بالدخول لإفراغ الأدوية أو نقلها، إضافة إلى بعض المهمات الإنسانية الملحّة.أما الطلبات المرتبطة بنقل بضائع المحال التجارية على اختلافها، فلا تحظى بالموافقة حتى الآن.