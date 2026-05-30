تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
14
o
زحلة
16
o
بعلبك
17
o
بشري
16
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
تقرير عن مستقبل "يونيفيل لبنان".. ما البديل عنها؟
Lebanon 24
30-05-2026
|
13:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر موقع "
الجزيرة
نت" تقريراً جديداً تحدث فيه عن مستقبل قوات "اليونيفيل" في
لبنان
في ظل استمرار الحرب
الإسرائيلية
، متطرقاً أيضاً إلى البدائل التي يمكن أن تحلّ مكان "اليونيفيل" في حال مغادرتها لبنان.
Advertisement
التقرير يقول إنه مع اقتراب انتهاء تفويض قوة
الأمم المتحدة
المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) يدخل ملف وجودها مرحلة حاسمة تعكس تداخل البعد الأمني مع اعتبارات عدة، إذ يأتي ذلك في ظل ضغوط أميركية وإسرائيلية تدفع نحو إنهاء المهمة أو تعديلها بشكل جذري مقابل تمسك لبناني واضح باستمرار الوجود الدولي.
وبحسب التقرير، فإن لبنان يسعى إلى إيجاد قوة دولية تحلّ مكان قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة منذ عقود في جنوبه التي ينتهي تفويضها هذا العام، على وقع ضغوط أميركية وإسرائيلية، في ظل الهجمات الإسرائيلية على لبنان والمواجهة بين
إسرائيل
وحزب الله.
وقال مسؤول لبناني لوكالة الصحافة
الفرنسية
إن "لبنان يفضّل، بعد انتهاء تفويض اليونيفيل في 31 كانون الأول، الإبقاء على وجود دولي تحت مظلة الأمم المتحدة".
ويتمحور الموقف اللبناني حول الحفاظ على وجود دولي تحت مظلة الأمم المتحدة باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار، إذ ترى
بيروت
أن استمرار قوة شبيهة باليونيفيل حتى مع تقليص عددها أو تعديل مهامها يظل ضروريا لضمان تنفيذ القرار 1701 ومراقبة الالتزامات الميدانية.
كذلك، يعتبر المسؤولون اللبنانيون أن غياب مثل هذه القوة يضعف إمكانية التحقق من أي تفاهمات مستقبلية ويقوض آليات ضبط التوتر على طول الخط الأزرق.
وضمن الإطار الأممي تدور النقاشات حول عدة سيناريوهات رئيسية، أولها الإبقاء على اليونيفيل بصيغة معدلة عبر خفض عدد القوات أو إعادة تعريف مهامها بما يتلاءم مع التطورات الميدانية.
ويتمثل الخيار الثاني في توسيع دور هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة لتضطلع بمهام أكبر في جنوب لبنان رغم محدودية انتشارها الحالي.
غير أن مثل هذه الخيارات تواجه تحديات سياسية داخل
مجلس الأمن
حيث تميل
الولايات المتحدة
وإسرائيل إلى إنهاء المهمة أو تقليصها بشكل كبير بينما تدعم دول أخرى استمرار وجود أممي.
وفي حال تعذر التوافق على صيغة أممية جديدة تبرز خيارات بديلة خارج مظلة الأمم المتحدة، تشمل هذه الخيارات إنشاء قوة متعددة الجنسيات بقيادة أوروبية أو اعتماد ترتيبات عسكرية ثنائية بين لبنان ودول مشاركة حاليا في اليونيفيل مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا إضافة إلى دور محتمل لألمانيا.
ورغم أن هذه الدول أبدت استعداداً للاستمرار في نشر قوات داخل لبنان، فإن هذا المسار يثير تحديات تتعلق بتعدد مراكز القرار وصعوبة التنسيق بين الأطراف المختلفة. وفعلياً، قد يؤدي ذلك إلى إضعاف فعالية المهمة مقارنة بالإطار الأممي الموحد الذي ربما كان يوفر مرجعية سياسية وعسكرية واضحة.
ويبقى السيناريو الأكثر خطورة هو انسحاب اليونيفيل دون إيجاد بديل منظم، وهذا الاحتمال ينذر بفراغ أمني قد يؤدي إلى تصاعد التوترات وارتفاع احتمالات تصاعد المواجهة المباشرة بين لبنان وإسرائيل.
أيضاً، سيؤدي غياب جهة دولية "محايدة" إلى صعوبة التحقق من الخروقات وتنامي ما يعرف بصراع الروايات حيث يسعى كل طرف إلى فرض تفسيره للأحداث.
(الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
"هل ستقرر إسرائيل مستقبل لبنان"؟ تقريرٌ جديد لافت
Lebanon 24
"هل ستقرر إسرائيل مستقبل لبنان"؟ تقريرٌ جديد لافت
30/05/2026 23:33:05
30/05/2026 23:33:05
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام عن مستقبل "يونيفيل لبنان".. "إقصاء" يلوح في الأفق؟
Lebanon 24
كلام عن مستقبل "يونيفيل لبنان".. "إقصاء" يلوح في الأفق؟
30/05/2026 23:33:05
30/05/2026 23:33:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركيّ عن الحرب في لبنان وسلاح "حزب الله": الحلّ في يدّ إيران
Lebanon 24
تقرير أميركيّ عن الحرب في لبنان وسلاح "حزب الله": الحلّ في يدّ إيران
30/05/2026 23:33:05
30/05/2026 23:33:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أوروبيّ يتحدّث عن مسيّرات "حزب الله": لبنان أصبح ساحة المعركة المركزيّة
Lebanon 24
تقرير أوروبيّ يتحدّث عن مسيّرات "حزب الله": لبنان أصبح ساحة المعركة المركزيّة
30/05/2026 23:33:05
30/05/2026 23:33:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
الأمم المتحدة
الإسرائيلية
مجلس الأمن
الإسرائيلي
الفرنسية
حزب الله
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
اتصالات بمواطنين.. ماذا فعلت مصارف لبنانية؟
Lebanon 24
اتصالات بمواطنين.. ماذا فعلت مصارف لبنانية؟
16:16 | 2026-05-30
30/05/2026 04:16:29
Lebanon 24
Lebanon 24
في بعلبك.. من أوقف الجيش؟
Lebanon 24
في بعلبك.. من أوقف الجيش؟
15:45 | 2026-05-30
30/05/2026 03:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر يُقلق نتنياهو في لبنان.. صحيفة إسرائيلية تكشفه
Lebanon 24
أمر يُقلق نتنياهو في لبنان.. صحيفة إسرائيلية تكشفه
14:59 | 2026-05-30
30/05/2026 02:59:17
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر.. إسرائيل تستعد لتصعيد الهجمات ضد "الحزب"
Lebanon 24
آخر خبر.. إسرائيل تستعد لتصعيد الهجمات ضد "الحزب"
14:53 | 2026-05-30
30/05/2026 02:53:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار في محيط منزل وزير بالأشرفية.. هذه تفاصيل الحادثة
Lebanon 24
إطلاق نار في محيط منزل وزير بالأشرفية.. هذه تفاصيل الحادثة
14:48 | 2026-05-30
30/05/2026 02:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تقرير بريطاني: هذا هو الشخص الوحيد القادر على إجبار نتنياهو على إنهاء الحرب في لبنان
Lebanon 24
تقرير بريطاني: هذا هو الشخص الوحيد القادر على إجبار نتنياهو على إنهاء الحرب في لبنان
10:30 | 2026-05-30
30/05/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر.. إسرائيل تستعد لتصعيد الهجمات ضد "الحزب"
Lebanon 24
آخر خبر.. إسرائيل تستعد لتصعيد الهجمات ضد "الحزب"
14:53 | 2026-05-30
30/05/2026 02:53:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل ستدخل البقاع والزهراني".. "معلومات عسكرية" تُنشر!
Lebanon 24
"إسرائيل ستدخل البقاع والزهراني".. "معلومات عسكرية" تُنشر!
12:00 | 2026-05-30
30/05/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حسن نية من ترامب".. مسار التفاوض سيبدأ جديا
Lebanon 24
"حسن نية من ترامب".. مسار التفاوض سيبدأ جديا
10:00 | 2026-05-30
30/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بينها بلدان عربيّة... من هي الدول الـ15 التي هدّد ترامب باستهدافها؟
Lebanon 24
بينها بلدان عربيّة... من هي الدول الـ15 التي هدّد ترامب باستهدافها؟
07:00 | 2026-05-30
30/05/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:16 | 2026-05-30
اتصالات بمواطنين.. ماذا فعلت مصارف لبنانية؟
15:45 | 2026-05-30
في بعلبك.. من أوقف الجيش؟
14:59 | 2026-05-30
أمر يُقلق نتنياهو في لبنان.. صحيفة إسرائيلية تكشفه
14:53 | 2026-05-30
آخر خبر.. إسرائيل تستعد لتصعيد الهجمات ضد "الحزب"
14:48 | 2026-05-30
إطلاق نار في محيط منزل وزير بالأشرفية.. هذه تفاصيل الحادثة
14:26 | 2026-05-30
قصف إسرائيلي وصواريخ تُطلق جنوباً.. هذه آخر المستجدات
فيديو
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
Lebanon 24
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
04:05 | 2026-05-30
30/05/2026 23:33:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
15:43 | 2026-05-26
30/05/2026 23:33:05
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
30/05/2026 23:33:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24