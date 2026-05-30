في بعلبك.. من أوقف الجيش؟

صدر عن – البيان الآتي:

Advertisement

دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في منطقة - ، وأوقفت المواطنَين (ح.ا.) و(ع.ا.) لحيازتهما كمية من المخدرات وأسلحة وذخائر حربية بالإضافة إلى مبلغ مالي مزوّر.





كذلك، أوقفت وحدة أخرى عند حاجز السفري – بعلبك السوري (ح.ج.) لتجوّله داخل الأراضي دون أوراق قانونية، والسائق الذي كان يعمل على نقله المواطن (م.م.)، وضبطت في حوزة الأخير كمية من حشيشة الكيف بالإضافة إلى مبلغ مالي مزور.