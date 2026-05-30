عن حرب لبنان والنزوح.. ماذا قال مسؤول أممي؟

رأى منسق برنامج الشؤون الإنسانية في عمران ريزا أنه "في فترة عيد الأضحى الذي يُفترض أن يكون مناسبة للتأمل والاحتفال مع العائلة، يواجه المدنيون في مختلف أنحاء تصعيداً مروعاً في أعمال العنف والنزوح والخسائر البشرية".

لا يزال الرجال والنساء والأطفال يفرّون من منازلهم بحثاً عن الأمان، هذا وقد بلغت مراكز الإيواء طاقتها الاستيعابية القصوى، كما لا تزال المدارس تُستخدم كمواقع لاستضافة ، ما يُحرِم الأطفال من حقّهم في التعليم".

وفي بيان له، قال ريزا: "أشعر بالذعر إزاء تصاعد الأعمال العدائية وتداعيات أوامر التهجير التي تطال المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء لبنان، بما في ذلك صور والنبطية ومناطق أخرى تقع جنوب نهر الزهراني. كما أن النطاق الواسع لأوامر التهجير وعدم وضوحها يثيران حالة غير متناسبة من الذّعر والمعاناة، ويدفعان أعداداً لا تُحصى من العائلات إلى اتخاذ خيارات مُستحيلة في بحثها عن الأمان".ولفت الى أنه "وردت تقارير صادمة تفيد بتعرّض مدنيين للأذى جراء غارات جوية أثناء محاولتهم مغادرة المناطق المشمولة بأوامر التهجير"، وأضاف: "كذلك، أفادت التقارير بأن الأعمال العدائية المستمرة أعاقت جهود المستجيبين الأوّليّين في الوصول إلى المصابين وتقديم المساعدة لهم، بمَن فيهم أشخاص عالقون تحت الأنقاض في أعقاب الجوية ".واعتبر أن "الثمن باهظ"، وتابع: "وفقاً لوزارة الصحة العامة، قُتل ما لا يقلّ عن 31 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، وأصيب 40 آخرون بجروح نتيجة الأعمال العدائية في 26 أياروحده. ويشمل ذلك 14 شخصاً أُفيد بمقتلهم في غارة جوية واحدة استهدفت بلدة برج قرب مدينة صور. كما قُتل خلال الأسبوع الماضي وحده، 15 طفلاً وأُصيب 62 آخرون بجروح".وتابع ريزا: "يواجه العاملون في القطاع الصحي مستويات مروعة من القتل والإصابات. فمنذ 2 آذار، أسفرت 182 هجمة على قطاع الرعاية الصحية عن مقتل 125 من العاملين في مجال الرعاية الصحية وإصابة 311 آخرين، وفقاً لنظام ترصّد الهجمات على الرعاية الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية (SSA). إنّ القانون الدولي الإنساني واضح. يجب ضمان حماية المدنيين، بمَن فيهم العاملون الصحيّون والمستجيبون الأوّليّون".أضاف: "لقد رفع الإعلان عن وقف إطلاق النار أمل العودة إلى الحياة الطبيعية. إلا أنه، وبدلاً من عودة العائلات إلى منازلها، لا يزال نزوح المدنيين مستمراً بلا هوادة. كذلك،