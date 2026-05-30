تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عن حرب لبنان والنزوح.. ماذا قال مسؤول أممي؟

Lebanon 24
30-05-2026 | 16:39
A-
A+
عن حرب لبنان والنزوح.. ماذا قال مسؤول أممي؟
عن حرب لبنان والنزوح.. ماذا قال مسؤول أممي؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رأى منسق برنامج الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة عمران ريزا أنه "في فترة عيد الأضحى الذي يُفترض أن يكون مناسبة للتأمل والاحتفال مع العائلة، يواجه المدنيون في مختلف أنحاء لبنان تصعيداً مروعاً في أعمال العنف والنزوح والخسائر البشرية".
Advertisement


وفي بيان له، قال ريزا: "أشعر بالذعر إزاء تصاعد الأعمال العدائية وتداعيات أوامر التهجير التي تطال المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء لبنان، بما في ذلك صور والنبطية ومناطق أخرى تقع جنوب نهر الزهراني. كما أن النطاق الواسع لأوامر التهجير وعدم وضوحها يثيران حالة غير متناسبة من الذّعر والمعاناة، ويدفعان أعداداً لا تُحصى من العائلات إلى اتخاذ خيارات مُستحيلة في بحثها عن الأمان".


ولفت الى أنه "وردت تقارير صادمة تفيد بتعرّض مدنيين للأذى جراء غارات جوية أثناء محاولتهم مغادرة المناطق المشمولة بأوامر التهجير"، وأضاف: "كذلك، أفادت التقارير بأن الأعمال العدائية المستمرة أعاقت جهود المستجيبين الأوّليّين في الوصول إلى المصابين وتقديم المساعدة لهم، بمَن فيهم أشخاص عالقون تحت الأنقاض في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية".


واعتبر أن "الثمن البشري باهظ"، وتابع: "وفقاً لوزارة الصحة العامة، قُتل ما لا يقلّ عن 31 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، وأصيب 40 آخرون بجروح نتيجة الأعمال العدائية في 26 أياروحده. ويشمل ذلك 14 شخصاً أُفيد بمقتلهم في غارة جوية واحدة استهدفت بلدة برج الشمالي قرب مدينة صور. كما قُتل خلال الأسبوع الماضي وحده، 15 طفلاً وأُصيب 62 آخرون بجروح".


وتابع ريزا: "يواجه العاملون في القطاع الصحي مستويات مروعة من القتل والإصابات. فمنذ 2 آذار، أسفرت 182 هجمة على قطاع الرعاية الصحية عن مقتل 125 من العاملين في مجال الرعاية الصحية وإصابة 311 آخرين، وفقاً لنظام ترصّد الهجمات على الرعاية الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية (SSA). إنّ القانون الدولي الإنساني واضح. يجب ضمان حماية المدنيين، بمَن فيهم العاملون الصحيّون والمستجيبون الأوّليّون".


أضاف: "لقد رفع الإعلان عن وقف إطلاق النار أمل العودة إلى الحياة الطبيعية. إلا أنه، وبدلاً من عودة العائلات إلى منازلها، لا يزال نزوح المدنيين مستمراً بلا هوادة. كذلك، لا يزال الرجال والنساء والأطفال يفرّون من منازلهم بحثاً عن الأمان، هذا وقد بلغت مراكز الإيواء طاقتها الاستيعابية القصوى، كما لا تزال المدارس تُستخدم كمواقع لاستضافة النازحين، ما يُحرِم الأطفال من حقّهم في التعليم".

وشدد ريزا على أنه "من المؤلم رؤية التراث التاريخي الفريد للبنان، بما في ذلك مدينة صور، المُدرَجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو والمشمولة بنظام الحماية المعزّزة، يتعرّض للتهديد جراء الأعمال العدائية".


وروى ريزا مشاهداته خلال زيارته مؤخراً مدينة صور، قائلاً: "التقيتُ في المدينة بأشخاص نازحين يُقيمون في أحد مراكز الإيواء الجماعيةـ وقد أخبرتني بعض العائلات أنها اضطُرّت إلى النزوح خمس مرات خلال العامين الماضيين. كانت مطالبهم واضحة تماماً: خفض التصعيد، ووقف حقيقي للأعمال العدائية، وإمكانية إعادة بناء حياتهم، واستعادة الأمل بمستقبل أفضل لأطفالهم". 
 

 
 
مواضيع ذات صلة
عن لبنان وإسرائيل.. ماذا قال الحوثيون؟
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 10:46:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. ماذا قال عن نصرالله؟
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 10:46:07 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر تصريح.. ماذا قال ماكرون عن لبنان اليوم؟
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 10:46:07 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن ترفع العقوبات عن مقررة أممية انتقدت حرب غزة
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 10:46:07 Lebanon 24 Lebanon 24

منظمة الصحة العالمية

وزارة الصحة العامة

الأمم المتحدة

وزارة الصحة

منظمة الصحة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

النازحين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:38 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:15 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:14 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:06 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:38 | 2026-05-31
Lebanon24
03:30 | 2026-05-31
Lebanon24
03:15 | 2026-05-31
Lebanon24
03:14 | 2026-05-31
Lebanon24
03:06 | 2026-05-31
Lebanon24
03:00 | 2026-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24