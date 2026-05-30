تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عن "شيعة لبنان".. إليكم ما قاله باحث إسرائيليّ

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-05-2026 | 16:48
A-
A+
عن شيعة لبنان.. إليكم ما قاله باحث إسرائيليّ
عن شيعة لبنان.. إليكم ما قاله باحث إسرائيليّ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
انتقد مُستشرق إسرائيلي بارز مسار الحرب في لبنان، قائلاً إنّ إسرائيل تُجرّ إلى حرب استنزاف ضدّ "حزب الله".
Advertisement

وفي مقابلة له عبر إذاعة "103FM" نشرتها صحيفة "معاريف" الإسرائيلية وترجمها "لبنان24"، يقول البروفيسور الإسرائيلي إيال زيسر إنه ينتقد بشدة سلوك صانعي القرار داخل إسرائيل بشأن الحملة العسكرية في لبنان، موضحاً أن "هناك إخفاقات استراتيجية في إدارة القتال".

ويقول زيسر إن "إسرائيل ترتكب كل الأخطاء المُمكنة في لبنان"، مشيراً إلى أنَّ "الضغط على السكان الشيعة في جنوب البلاد لا يحقق الهدف، تماماً كما أن الضرر الذي لحق بالمدنيين في غزة لم يؤثر على قادة حماس".

في الوقت نفسه، يرى زيسر أنَّ "الحل يكمن في شنّ هجوم شامل على حزب الله"، وأضاف: "ما يجبُ فعله هو مهاجمة حزب الله، أي معسكرات تدريبه وبنيته التحتية الاجتماعية والاقتصادية، وليس مجرد إيقاف هذا النشاط".

مع هذا، فقد حذر زيسر بشدة من الوضع على الأرض، وقال: "لقد زُجّ بنا اليوم، عن جهل، في حرب استنزاف في جنوب لبنان. نحن نعمل خارج خط التماس والحدود بقليل، ونخسر جنوداً".

وعندما سُئل زيسر عما إذا كان ينبغي لإسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان، أوضح أن البقاء في منطقة أمنية ضيقة غير مُجدٍ، وقال: "لا جدوى من البقاء في جنوب لبنان إذا اقتصر وجودنا على هذين الكيلومترين فقط، ونُحصي خسائرنا كل أسبوع، للأسف". لكنه استدرك قائلاً إن الانسحاب إلى خط الحدود سيؤدي إلى "وقف إطلاق نار خادع لا يُمكن الاعتماد عليه".
 
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
عن "شيعة لبنان".. هذا ما قاله تقرير أميركي
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 10:46:21 Lebanon 24 Lebanon 24
عن "اغتيالات" في لبنان وفلسطين.. إليكم ما كشفه باحث إسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 10:46:21 Lebanon 24 Lebanon 24
عن الضاحية.. إليكم ما قاله مركزٌ إسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 10:46:21 Lebanon 24 Lebanon 24
عن لبنان.. وزير إسرائيلي يتحدّث وهذا ما قاله
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 10:46:21 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الإسرائيلية

البروفيسور

جنوب لبنان

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

امل على

لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:38 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:15 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:14 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:06 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:38 | 2026-05-31
Lebanon24
03:30 | 2026-05-31
Lebanon24
03:15 | 2026-05-31
Lebanon24
03:14 | 2026-05-31
Lebanon24
03:06 | 2026-05-31
Lebanon24
03:00 | 2026-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24