عن "شيعة لبنان".. إليكم ما قاله باحث إسرائيليّ

وفي مقابلة له عبر إذاعة "103FM" نشرتها صحيفة "معاريف" وترجمها " "، يقول إيال زيسر إنه ينتقد بشدة سلوك صانعي القرار داخل إسرائيل بشأن الحملة العسكرية في لبنان، موضحاً أن "هناك إخفاقات استراتيجية في إدارة القتال".ويقول زيسر إن "إسرائيل ترتكب كل الأخطاء المُمكنة في لبنان"، مشيراً إلى أنَّ "الضغط على السكان في جنوب البلاد لا يحقق الهدف، تماماً كما أن الضرر الذي لحق بالمدنيين في غزة لم يؤثر على قادة ".في الوقت نفسه، يرى زيسر أنَّ "الحل يكمن في شنّ هجوم شامل على حزب الله"، وأضاف: "ما يجبُ فعله هو مهاجمة حزب الله، أي معسكرات تدريبه وبنيته التحتية الاجتماعية والاقتصادية، وليس مجرد إيقاف هذا النشاط".مع هذا، فقد حذر زيسر بشدة من الوضع على الأرض، وقال: "لقد زُجّ بنا اليوم، عن جهل، في حرب استنزاف في . نحن نعمل خارج خط التماس والحدود بقليل، ونخسر جنوداً".وعندما سُئل زيسر عما إذا كان ينبغي لإسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان، أوضح أن البقاء في منطقة أمنية ضيقة غير مُجدٍ، وقال: "لا جدوى من البقاء في جنوب لبنان إذا اقتصر وجودنا على هذين الكيلومترين فقط، ونُحصي خسائرنا كل أسبوع، للأسف". لكنه استدرك قائلاً إن الانسحاب إلى خط الحدود سيؤدي إلى "وقف إطلاق نار خادع لا يُمكن الاعتماد عليه".