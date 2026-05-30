لبنان ما بعد اليونيفيل: قوة تابعة للاتحاد الأوروبي أو ترتيبات عسكرية ثنائية

ومع ترقب تقديم تقريراً إلى بحلول الأول من حزيران عرضت «وكالة الصحافة الفرنسية» بعض السيناريوهات المحتملة.وقال مسؤول لبناني، طلب عدم هويته، ، إن لبنان يفضّل، بعد انتهاء تفويض «اليونيفيل» في 31 كانون الأول الإبقاء على «وجود دولي تحت مظلة الأمم المتحدة».وقال مسؤول لبناني ثان، طلب أيضاً عدم الكشف عن هويته، إن وجود قوة أممية بشكل يشبه «يونيفيل» أمر بالغ الأهمية، حتى وإن ترافق ذلك «مع تقليص للعدد أو تعديلات في المهمة».وأضاف: «كيف يمكن أن نتحدث عن القرار 1701 من دون (يونيفيل)؟».قالت مصادر عدة إن النقاشات لا تزال جارية قبل صدور تقرير ، وإن من بين الخيارات المطروحة الإبقاء على قوة أممية ولكن بعدد أقل.ومن الخيارات أيضاً، توسيع مهمة هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، وهي مهمة حفظ سلام إقليمية أُنشئت عام 1948، ولديها وحدة صغيرة غير مسلحة في لبنان.وقال المسؤولان اللبنانيان إن السلطات تنتظر الاطلاع على تقرير الأمم المتحدة قبل تقديم طلب رسمي للحصول على مساعدة دولية.وقال المسؤول اللبناني الثاني إنه حتى في حال عارضت صيغة أممية جديدة، «نأمل في ألا تستخدم حق النقض على الأقل».في حال عدم التوصل إلى ترتيب أممي جديد، قالت مصادر عدة إن المقترحات البديلة قد تشمل قوة تابعة للاتحاد أو ترتيبات عسكرية ثنائية بين لبنان ودول منفردة.وأوضحت المصادر أن إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، وهي دول تمتلك جميعها مساهمات كبيرة في «اليونيفيل»، أبدت استعدادها للإبقاء على قوات في لبنان.يذكر قوة «اليونيفيل» تضم حالياً نحو 7500 جندي من نحو 50 دولة، ينتشرون في قرب الخط الأزرق.