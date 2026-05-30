تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

خمسة ملفات ترسم خريطة طريق الجنوب للمرحلة المقبلة

Lebanon 24
30-05-2026 | 22:58
A-
A+
خمسة ملفات ترسم خريطة طريق الجنوب للمرحلة المقبلة
خمسة ملفات ترسم خريطة طريق الجنوب للمرحلة المقبلة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لا يتوقع أحد في بيروت أو في واشنطن أن تخرج الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل المقرّرة يومي 2 و3 حزيران في وزارة الخارجية الأميركية باتفاق نهائي أو اختراق كبير، إنّما بالتفاوض على "ترتيب الخطوات"، في انتظار الإتفاق الأميركي-الإيراني.
Advertisement
 
وكتبت دوللي بشعلاني في" الديار": لا يكمن الخطر الحقيقي في سقوط مسار التفاوض، بل في تحوّله إلى عملية استنزاف طويلة تحاول خلالها "إسرائيل" فرض وقائع جديدة على الأرض.
وفي هذا السياق، يُتوقع أن تتركّز المحادثات على خمسة ملفات مترابطة، تأتي بعد تثبيت وقف النار، قد تُشكّل أساساً لخريطة طريق مستقبلية:
أولاً: إنسحاب "إسرائيلي" تدريجي ومجدول زمنياً من المناطق التي لا تزال القوّات "الإسرائيلية" موجودة فيها داخل الجنوب، رغم أنّ "إسرائيل" لا تُبدي استعدادها لتنفيذ أي إنسحاب كامل أو فوري في الوقت الراهن، في حين تُشدّد واشنطن على أنّ الإحتلال مؤقّت. ولذلك يجري البحث في آلية إنسحاب مرحلية ترتبط بمراحل تنفيذية محدّدة على الأرض.
ثانياً: تعزيز انتشار الجيش اللبناني ودعمه تدريباً وتجهيزاً بما يمكّنه من الإمساك الكامل بالوضع الأمني.
ثالثاً: ملف حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية الذي تعتبره واشنطن و"تلّ أبيب" جزءاً أساسياً من أي تفاهم طويل الأمد، فيما يربطه لبنان بتنفيذ "إسرائيل" التزاماتها أولاً، ولا سيما وقف النار والانسحاب من جنوب لبنان.
رابعاً، تطوير آلية مراقبة وقف إطلاق النار وتعزيز فعاليتها بعد محدودية نتائجها خلال الأشهر الماضية، على أن تؤدي أي تعديلات في هذه الآلية إلى تحميل "إسرائيل" مسؤولية أوضح عن انتهاكاتها المتواصلة.
وخامساً، ملف إعادة الإعمار الذي تطرحه واشنطن كجزء من الحوافز السياسية والاقتصادية المرتبطة بالتقدّم في المسار التفاوضي. وتدور نقاشات حول إمكانية إطلاق برامج دعم واستثمارات ومساعدات دولية للجنوب اللبناني، شرط تحقيق تقدّم متدرّج في الملفات الأمنية.
غير أنّ العقدة الأساسية تبقى في رفض "إسرائيل" الاستجابة للمطلبين اللبنانيين الرئيسيين: وقف العمليات العسكرية ووضع جدول زمني للانسحاب، مقابل تمسّكها بالحصول على ضمانات أمنية وترتيبات طويلة الأمد قبل تقديم أي تنازلات ميدانية. لذلك لا يذهب لبنان إلى واشنطن بحثاً عن اتفاق سريع، بل لمحاولة انتزاع موقف أميركي أكثر وضوحاً تجاه تثبيت وقف النار والإنسحاب.
 
وتؤكّد المصادر المطلعة أنّ بيروت تدرك أنّ المفاوضات قد تمتد أشهراً، ولن تنهار لمجرّد تعثّر جولة أو اثنتين، إلا أنّ نجاحها يبقى مرتبطاً بقدرة واشنطن على بلورة صيغة تقوم على انسحاب "إسرائيلي" تدريجي يقابله تعزيز دور الدولة اللبنانية والجيش اللبناني. ما يجعل المفاوضات تنتقل إلى مرحلة أكثر جديّة خلال الأشهر المقبلة. أما إذا بقي الخلاف قائماً حول أولوية الانسحاب أو حصرية السلاح، فإنّ المسار سيستمر شكلياً من دون اختراق فعلي.
 
مواضيع ذات صلة
واشنطن والرباط توقّعان خريطة طريق دفاعية جديدة تمتد لعشر سنوات
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 10:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24
عطيه: لتكن المرحلة المقبلة مرحلة إنماء وإعمار لمنطقة عكار
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 10:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يطرح في اجتماع واشنطن خطته وحاجاته للمرحلة المقبلة و4 اسئلة أميركية مرتقبة
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 10:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": مستشارو ترامب يخشون أن تستهدف الصين تايوان خلال السنوات الخمس المقبلة
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 10:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

وزارة الخارجية

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

اللبنانية

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:38 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:15 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:14 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:06 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:38 | 2026-05-31
Lebanon24
03:30 | 2026-05-31
Lebanon24
03:15 | 2026-05-31
Lebanon24
03:14 | 2026-05-31
Lebanon24
03:06 | 2026-05-31
Lebanon24
03:00 | 2026-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24