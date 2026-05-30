تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رد مرتقب من " حزب الله" على رسالة جنبلاط

Lebanon 24
30-05-2026 | 22:59
A-
A+
رد مرتقب من حزب الله على رسالة جنبلاط
رد مرتقب من حزب الله على رسالة جنبلاط photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب ابراهيم بيرم في "النهار":
 
 
مجدداً، يبعث الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط برسالة إلى قيادة "حزب الله"، ظاهرها لوم لانغلاقها، مما أعجزه عن إيجاد سبل التحاور معها كما كان الحال إبان قيادة السيد حسن نصرالله، وهو ما استدعى من الحزب العمل على تفكيك هذه الرسالة وسبر أغوارها.
Advertisement
 

رسالة جنبلاط أتت هذه المرة عبر مقابلة أجراها أخيرا مع صحيفة "الليبراسيون" الفرنسية وورد فيها: "لم أعد أستطيع، ولا أعرف كيف أتحدث مع حزب الله. في زمن نصرالله كنت أستطيع التواصل معه والنقاش، ولكن منذ اغتياله على يد إسرائيل عام 2024 لم يعد هناك مُحاور. فالقيادة الجديدة للحزب باتت بالكامل تحت التأثير الإيراني".
 
ليست المرة الأولى يتعمد جنبلاط الإضاءة على إشكالية علاقته المعقدة بالحزب، لكنها ربما المرة الأولى يشير إلى تعمد القيادة الانغلاق عليه، خلافاً لما كان الوضع إبان ولاية السيد نصرالله.
 
 تقرّ تلك الجهات بما يشكوه جنبلاط من انقطاع سبل التواصل منذ فترة، بناء على اعتبارات عدة أبرزها:
 
- أن حلقة الوصل الأساسية بينهما كانت متمثلة في الرئيس السابق لوحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا الذي أزيح من منصبه ليكلّف مهمات أخرى، وخَلَفه مستغرق في قضايا أخرى ذات طبيعة طارئة ومستعجلة، ليس من بينها في هذا التوقيت إعادة وصل ما انقطع مع جنبلاط.
 
- أن جنبلاط لم يطلب عبر قنوات التواصل المعتادة أيّ لقاء مع القيادة لكي يقول إن الحزب منغلق عليه وإنه لا يعرف كيف يحاوره ويتواصل معه.
 
- أن الحزب يرى ضمناً أن علاقته بجنبلاط مستقرة نوعاً ما، بل منضبطة، وليس هناك ما يستدعي لقاءات عاجلة، والحزب ضمناً مرتاح إلى مستوى هذه العلاقة التي تفرضها طبيعة المرحلة.
 
- إلى جانب ذلك، فإن الحزب لا يريد "إحراج" أيّ مكونات أو جهات بعينها يعرف أن طلب اللقاء معها غير مناسب لها ولمصالحها وحساباتها الداخلية والإقليمية في الوقت الحاضر.
 
في كل الأحوال، لا يخفي الحزب ارتياحه إلى كل المواقف الجنبلاطية من الصراع مع إسرائيل وقضية فلسطين، لذا فإن الدوائر المعنية فيه تدرس باهتمام كبير الرسالة الجنبلاطية واحتمالاتها وتعدّ لردّ قريب عليها، وإن كانت تحية فستردّ عليها بأحسن منها، وإن كانت شيئاً آخر فسيكون الجواب في حينه. المهمّ أن الرسالة وصلت.
 
 
بدوره، كتب رضوان عقيل في" النهار": لا يخفف "حزب الله" آثار سيطرة إسرائيل على مساحة كبيرة في جنوب لبنان، لكنه لا يقلل من إمكانات مقاتليه في أكثر من بلدة، حتى في عمق جنوب الليطاني ووديانه.
 
 
ولا تغيب أنظار الحزب في الوقت نفسه عن تطورات الميدان الديبلوماسي على ضفتي واشنطن وإسلام آباد. ويعبّر مسؤول في الحزب عن "ارتياحه" إلى المسار العسكري على الأرض، ولو أن إسرائيل تخطت نهر الليطاني من جهة زوطر الشرقية.
 
 
وفي قراءة الحزب أن إسرائيل تعمل على الإمساك بثلاثة أماكن: قلعة الشقيف ومحلة الجبور وتلة علي الطاهر حيث يملك في الأخيرة منشأة عسكرية أساسية لم تتمكن إسرائيل من الوصول إليها رغم كل الضربات التي تلقتها من الصواريخ وسلاح الجو.
 
وفي موازاة التمدد المعادي على طريقة القضم، لا يزال الحزب يتمكن من إطلاق مسيّراته في اتجاه المواقع الإسرائيلية المستحدثة في الجنوب، وصولا إلى الأراضي الإسرائيلية حيث يتم الاعتماد على "حرب الاستنزاف"، فيما تعمل تل أبيب للسيطرة على أكبر مساحة من الجنوب وإجبار أهله على النزوح واستثمار الأمر في مسار مفاوضات واشنطن. وهذا ما اتبعته "على طاولة البنتاغون أمس مع وفد الضباط من الجيش اللبناني حيث لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مع إصرار إسرائيل على عدم البحث في انسحابها قبل بت مصير سلاح الحزب، وترك الحرية لها في مواصلة الاغتيالات والقيام بعمليات عندما ترى ما يهددها".
 
يتحدث الحزب باطمئنان عن الجيش، الذي يرفض إنشاء أيّ غرفة عمليات تنسيق مع الجيش الإسرائيلي أو لواء أو قوة عسكرية تتفرغ لسلاح الحزب. ولم يوافق الجيش على طرح لم تقبله إسرائيل أيضا، يقضي بتقسيم الجنوب إلى مناطق لسحب السلاح منها، لأن إسرائيل تريد الاستمرار في حرية الحركة في كل الجنوب وغيره من المناطق.
 
وربطا بهذا الموضوع، لا يرى الحزب أيّ فائدة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، سواء العسكرية أو الديبلوماسية. ولا يزال يعوّل على مسار مفاوضات باكستان لتشمل التفاهم المنتظر بين الإيرانيين والأميركيين والتوصل إلى تطبيق حقيقي لوقف النار في الجنوب وعدم السماح لإسرائيل بمواصلة عدوانها.
 
في غضون ذلك، لا يزال الحزب ينظر بريبة وعدم ارتياح إلى طرح الرئيس جوزاف عون للمفاوضات، ويطلق توصيف "اليمين" على حلقة من المستشارين "الذين يتماهون مع السياسات الأميركية ويطبقون تعليماتها". ولا تزال القنوات مقطوعة بين الحزب وعون ما عدا اللقاء اليتيم الذي حصل قبل أكثر من أسبوعين بين النائب حسن فضل الله ومستشار عون أندريه رحال.
 
 
ولا يرى الحزب أن رئيس الجمهورية سيعترض على وقف النار إذا جاء عبر باكستان "على أن تتولى السلطة اللبنانية من وجهة نظر عون مسألة معالجة سلاح الحزب وترتيب عملية الانسحاب الإسرائيلي وملف الإعمار، وتتولى ذلك الحكومة التي تتلقى الدعم المالي من الخارج حتى لو جاء من إيران".
 
 
ويتوقف قيادي في الحزب عند عدم الحماسة الكاملة لدى رئيس الحكومة نواف سلام للمفاوضات المباشرة، ولو أنه لا يؤيد سياسة الحزب الذي يرى أن كلام الشيخ نعيم قاسم جرى تفسيره "في غير محله" على أساس أنه عندما انتقد الحكومة في رسالته الأخيرة، كان يحذر من حل مؤسسات "القرض الحسن"، وهذا الإجراء يساوي العمل على نزع سلاح "حزب الله".
 
 
ويعتقد الحزب أن إسرائيل تعمل بدعم أميركي لفرض استئصال كل قطاعات الحزب وتجريمها، وصولا إلى كل مؤسساته الاجتماعية والتربوية والصحية وممارسة أوسع تضييق على قواعده وبيئته".  
 
مواضيع ذات صلة
رسالة من نازحين إلى "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 10:47:09 Lebanon 24 Lebanon 24
من "حزب الله".. رسالة عسكرية جديدة
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 10:47:09 Lebanon 24 Lebanon 24
كلمة مرتقبة للأمين العام لـ"حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 10:47:09 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط يريح "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 10:47:09 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الأميركيين

الإسرائيلي

اللبنانية

الفرنسية

حزب الله

الإيراني

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:43 | 2026-05-31
Lebanon24
03:38 | 2026-05-31
Lebanon24
03:30 | 2026-05-31
Lebanon24
03:15 | 2026-05-31
Lebanon24
03:14 | 2026-05-31
Lebanon24
03:06 | 2026-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24