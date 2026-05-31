تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الجنوب أرض محروقة بين نار إسرائيل وحسابات "حزب الله" الاقليمية

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
31-05-2026 | 02:00
A-
A+
الجنوب أرض محروقة بين نار إسرائيل وحسابات حزب الله الاقليمية
الجنوب أرض محروقة بين نار إسرائيل وحسابات حزب الله الاقليمية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

ما بات واضحًا بالعين المجرّدة أن لبنان، وبالتحديد جنوبه، قد بات ورقة للمساومة بيد كل من الولايات المتحدة الأميركية وإيران عبر وكيليهما، أي إسرائيل و"حزب الله"، اللذين يصرّان على امتصاص آخر نقطة دم من مقومات إمكانية عودة وقوف هذا البلد المنهك والمتهالك على رجليه مرّة جديدة، ومنعه من محاولة التطلع نحو مستقبل يبنيه أبناؤه، الذين يتركونه، على مضض ومكرهين، للبحث عن بلد مؤقت أكثر أمانًا واستقرارًا، ويؤّمن لهم فرص عمل تؤهلهم لبناء المستقبل، الذي يحلمون به.

وعلى رغم العداء التاريخي بين إسرائيل و"حزب الله" فإنهما "متفقان"، بالمعنى المجازي وليس الحصري للكلمة، على تدمير لبنان. الأولى من حيث إنها تدري ماذا تفعل، وماذا تريد أن تفعل مستقبلًا. أمّا الثاني، أي "حزب الله، ومن حيث لا يدري، يساهم في شكل أو في آخر، في الاستمرار بالسماح بتدمير ما تبقّى من الجنوب، الذي لم يعانِ على مدى سنوات ما يعانيه اليوم. وقد يكون أخطر ما في معاناة أهل الجنوب، الصامدين منهم والمهجرين والمشرّدين، اقتناعهم بأن عقارب الساعة الجنوبية لن تعود إلى الوراء، وبالتحديد إلى ما قبل 8 تشرين الأول من العام 2023.

فواشنطن، التي تبدي حرصها على أن تبقى بيروت، وبالتحديد ضاحيتها الجنوبية، في منأى عن الاستهدافات الإسرائيلية، تحاول أن تستثمر في الورقة اللبنانية قدر المستطاع في مفاوضاتها مع إيران. أمّا طهران فتسعى من جهتها إلى مدّ "حزب الله" بما يحتاج إليه من دعم معنوي، وإذا أمكن من تزويده بما تيسّر من دعم لوجستي من خلال ما يقدّمه كبار الخبراء العسكريين من خدمات ميدانية في إدارة معركة الحدّ الفاصل في نقاط التماس الساخنة، بعدما نجحت تل أبيب في إجبار "المقاومة الإسلامية" على تعديل بنك أهدافها من العمق الإسرائيلي إلى العمق الجنوبي، فباتت البلدات والقرى الجنوبية تتعرّض لقصف مزدوج، من قِبل إسرائيل و"حزب الله" بالتوازي والتساوي في إنزال الأضرار بما تبقّى من أرض الجنوب المحروقة.

لكنّ الأخطر من كل ما يجري ميدانيًا، أنّ الجنوب اللبناني يتحوّل تدريجيًا من ساحة مواجهة عسكرية إلى منطقة استنزاف طويلة الأمد، تُستخدم فيها النار والدمار وسيلة لإعادة تشكيل الواقع السكاني والاقتصادي والنفسي. فإسرائيل لا تخفي سعيها إلى خلق "حزام أمني بالنار"، حتى وإن لم تعلن ذلك رسميًا، وهي تدرك أنّ استمرار الضغط العسكري اليومي، وما يرافقه من تهجير وتدمير للبنى التحتية والمنازل ومصادر الرزق، سيؤدي مع الوقت إلى إضعاف البيئة الاجتماعية التي يستند إليها "حزب الله".

وفي المقابل، يبدو "الحزب" متمسكًا بخيار المواجهة، ولو من ضمن سقوف مدروسة، انطلاقًا من اقتناعه بأن أي تراجع ميداني أو سياسي الآن سيُقرأ إسرائيليًا وأميركيًا على أنه هزيمة استراتيجية لمحور إيران في المنطقة. ولذلك، فإنّ الجنوب بات يعيش عمليًا بين مشروعين متناقضين ظاهريًا، لكنهما يلتقيان موضوعيًا عند نقطة واحدة، وهي إبقاء لبنان ساحة مفتوحة للصراع الإقليمي.

أما الدولة اللبنانية، فتبدو حتى اللحظة الحلقة الأضعف في هذه المعادلة القاسية. فهي عاجزة عن وقف الحرب، وغير قادرة على فرض قرارها السيادي الكامل، فيما تتحول مؤسساتها تدريجيًا إلى مجرد شاهد على ما يحدث، وليس شريكًا فعليًا في تقرير مصير البلد. وهذا ما يفسّر تنامي الشعور لدى شريحة واسعة من اللبنانيين بأنّ وطنهم يُدار من الخارج أكثر مما يُدار من الداخل، وأنّ القرارات المصيرية المرتبطة بالحرب والسلم باتت مرتبطة بحسابات واشنطن وطهران وتل أبيب أكثر مما هي مرتبطة بمصلحة اللبنانيين أنفسهم.

ولعلّ أكثر ما يثير القلق أنّ النزف اللبناني لم يعد يقتصر على الدمار المادي أو الخسائر البشرية فحسب، بل بات يطال البنية الاجتماعية والنفسية للبلد. فالهجرة المتزايدة، خصوصًا بين الشباب وأصحاب الكفاءات، لم تعد مجرد ظاهرة اقتصادية مرتبطة بالأزمة المالية، بل تحوّلت إلى هروب جماعي من مستقبل مجهول. وهذا ما يجعل الحرب الحالية أخطر من سابقاتها، لأنها تضرب ما تبقى من ثقة اللبناني بقدرة بلده على النهوض مجددًا.

كما أنّ الجنوب، الذي كان تاريخيًا رمزًا للصمود والتمسك بالأرض، يواجه اليوم تحديًا وجوديًا مختلفًا. فالأهالي الذين عاشوا حروبًا واجتياحات متكررة يشعرون هذه المرة بأنّ حجم الدمار، وطبيعة الاستهداف، والتحولات الإقليمية الجارية، قد تجعل العودة إلى الحياة الطبيعية أكثر صعوبة من أي وقت مضى. ولذلك، فإنّ الحديث المتزايد عن "مرحلة ما بعد الحرب" لا يعكس فقط قلقًا من استمرار المعارك، بل خوفًا حقيقيًا من أن يكون الجنوب أمام واقع جديد يُفرض عليه تدريجيًا بالقوة والاستنزاف.

وفي موازاة ذلك، لا تبدو التسويات الدولية والإقليمية المطروحة حتى الآن قادرة على تقديم حلول جذرية للبنان. فواشنطن تنظر إلى الملف اللبناني من زاوية أمن إسرائيل وضبط النفوذ الإيراني، فيما ترى طهران في "حزب الله" ورقة استراتيجية لا يمكن التفريط بها بسهولة. أما اللبنانيون أنفسهم، فيجدون بلدهم عالقًا بين مشروعين أكبر منه، فيما تتآكل يومًا بعد يوم مقومات الدولة والاقتصاد والمجتمع.

ومن هنا، قد يكون السؤال الأخطر الذي يواجه لبنان اليوم ليس فقط عن موعد انتهاء هذه الحرب، بل عما سيبقى من لبنان بعد انتهائها، وهل يكون ما بعد هذه الحرب شبيهًا بما قبلها، أم أنّ البلد دخل فعلًا مرحلة التحولات الكبرى التي قد تعيد رسم هويته السياسية والأمنية والديموغرافية لعقود مقبلة؟

Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
التوتر يتصاعد جنوبًا والهدنة الممددة بين إسرائيل و"حزب الله" متعثرة
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 10:47:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" أعلن إسقاط طائرة مسيَّرة للجيش الإسرائيليّ في أجواء القنطرة بصاروخ أرض جو
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 10:47:15 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله: تصدينا لطائرة حربيّة إسرائيليّة في أجواء الجنوب بصاروخ أرض - جوّ
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 10:47:15 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل: "حزب الله" استخدم عيادة مدنية لإنتاج وسائل قتالية جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 10:47:15 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

المستقبل

حزب الله

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:38 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:15 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:14 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:06 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:43 | 2026-05-31
Lebanon24
03:38 | 2026-05-31
Lebanon24
03:30 | 2026-05-31
Lebanon24
03:15 | 2026-05-31
Lebanon24
03:14 | 2026-05-31
Lebanon24
03:06 | 2026-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24