تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الكورنيش البحري في بيروت… مِنْ متنفّس للعائلات إلى "حلبة سباق" للدراجات النارية

نايلا عازار - Nayla Azar

|
Lebanon 24
31-05-2026 | 02:30
A-
A+
الكورنيش البحري في بيروت… مِنْ متنفّس للعائلات إلى حلبة سباق للدراجات النارية
الكورنيش البحري في بيروت… مِنْ متنفّس للعائلات إلى حلبة سباق للدراجات النارية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عاد ملف الفوضى على الكورنيش البحري في بيروت إلى الواجهة، بعدما أطلقت جمعية اليازا تحذيراً جديداً من تحوّل الكورنيش، الذي يُفترض أن يكون مساحة عامة للمشاة والعائلات، إلى "حلبة سباق" للدراجات النارية، وسط غياب شبه كامل للرقابة الأمنية والتنظيمية.
Advertisement
 
وبحسب ما أشارت إليه "اليازا"، فإن اللافت في المشهد اليومي على الكورنيش هو أن نحو 95 في المئة من الدراجات النارية التي تجوب المكان لا تحمل لوحات تسجيل، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى الالتزام بالقوانين، ويزيد من المخاوف المرتبطة بالحوادث، إضافة إلى صعوبة ملاحقة المخالفين أو تحديد هوياتهم عند وقوع أي إشكال أمني أو حادث سير.
 
وتحوّلت هذه الظاهرة، وفق متابعين، إلى مصدر قلق دائم لرواد الكورنيش، لا سيما مع تسجيل حالات قيادة متهورة واستعراضات خطيرة يقوم بها بعض الشبان بسرعات مرتفعة، في أوقات تشهد اكتظاظاً بالعائلات والأطفال والرياضيين، ما يهدد السلامة العامة ويحوّل التنزّه اليومي إلى تجربة محفوفة بالمخاطر.
 
وفي هذا الإطار، وجّهت "اليازا" نداءً عاجلاً إلى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ومحافظ بيروت مروان عبود، مطالبةً باتخاذ إجراءات فورية لضبط الوضع، من خلال تكثيف الحضور الأمني، وتنفيذ حملات صارمة لمصادرة الدراجات غير القانونية وغير المسجلة، إضافة إلى فرض احترام قوانين السير داخل العاصمة.
 
ويرى ناشطون في مجال السلامة المرورية أن ما يحصل على الكورنيش البحري في بيروت يعكس أزمة أوسع تتعلق بالفوضى المتزايدة في قطاع الدراجات النارية في لبنان، في ظل غياب الرقابة الفعلية والتساهل مع المخالفات، الأمر الذي ساهم في ارتفاع الحوادث والإخلال بالنظام العام في أكثر من منطقة.
 
ويبقى السؤال المطروح: هل تتحرك الجهات المعنية سريعاً لإعادة الكورنيش البحري في بيروت إلى دوره الطبيعي كمساحة آمنة للعائلات والرياضيين، أم أن الفوضى ستبقى سيّدة المشهد في واحدة من أبرز واجهات العاصمة؟
 
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": غارة إسرائيلية من مسيّرة استهدفت دراجة نارية في بلدة زفتا
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 10:47:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية من مسيّرة استهدفت دراجة نارية في بلدة فرون وسقوط شهيد
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 10:47:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": غارة إسرائيلية من مسيّرة تستهدف دراجة نارية في بلدة انصار
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 10:47:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": غارة من مسيّرة اسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة حومين التحتا جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 10:47:28 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

صور

وزير الداخلية

أحمد الحجار

مروان عبود

الحجار

الرياض

التزام

بيروت

الظاهر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

نايلا عازار - Nayla Azar

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:43 | 2026-05-31
Lebanon24
03:38 | 2026-05-31
Lebanon24
03:30 | 2026-05-31
Lebanon24
03:15 | 2026-05-31
Lebanon24
03:14 | 2026-05-31
Lebanon24
03:06 | 2026-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24