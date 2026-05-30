إسرائيل تعلن الإستيلاء على قلعة الشقيف.. "معاريف" تكشف

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-05-2026 | 23:46
إسرائيل تعلن الإستيلاء على قلعة الشقيف.. معاريف تكشف
أعلنت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح الأحد، أن قوات الجيش الإسرائيلي سيطرت على قلعة الشقيف في جنوب لبنان فجر الأحد، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية ترسخ سيطرتها حالياً على الموقع.

وفي تقرير لها ترجمهُ "لبنان24"، قالت الصحيفة إنه بعد 26 عاماً من إخلاء الجيش الإسرائيلي لموقع القلعة، الذي أصبح أحد أبرز رموز المنطقة في الوحل اللبناني خلال أيام المنطقة الأمنية، عاد المقاتلون إلى الحصن الصليبي وأعادوا احتلال الموقع الاستراتيجي.

ووفقاً لتقارير من لبنان، فقد تقدمت الفرقة 36، التي تُشغّل عدة ألوية مدرعة ومشاة، إلى منطقة مرتفعات علي طاهر حيث قلعة الشقيف، وهذه المنطقة مألوفة للإسرائيليين منذ فترة المنطقة الأمنية التي أقيمت في جنوب لبنان حتى عام 2000، ولكن منذ ذلك الحين، يقوم لواء "بدر" التابع لحزب الله ببناء تحصينات تحت الأرض وفوقها في المنطقة.

ويقول التقرير إن حزب الله أدرك جيداً أن الجيش الإسرائيلي، الذي يُجري مناورات على مساحة واسعة، قد يكون في طريقه للاستيلاء على أحد أهم الأصول التي تُسيطر على قدراته الاستطلاعية والنارية. ولهذا السبب، قدّر الجيش الإسرائيلي يوم الخميس أنه كلما تقدمت الفرقة 36 في المناورة، زادت احتمالية استيلائها على "كنز" حزب الله. 

وختم: "هذا هو أساس التقييم القائل بأن حزب الله سيُطلق النار على النقاط الخلفية للقوات الإسرائيلية وعلى المستوطنات في الشمال، وحتى في الجنوب".
 
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
