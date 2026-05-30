صور لجنود إسرائيليين في قلعة الشقيف.. تل أبيب تكشف مسار "عملية السيطرة"

أعلنت المتحدثة باسم الجيش إيلا واوية، اليوم الأحد، سيطرة الجيش الإسرائيلي على مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوقي في .



وذكرت واوية أنَّ "العملية تهدف إلى تدمير البنى التحتية الإرهابية وتصفية المخربين، وذلك في إطار تعزيز السيطرة العملياتية في جنوب وإزالة التهديد المباشر عن إصبع الجليل وبلدة المطلة"، على حد وصفها.



وأضافت: "لقد بدأت العملية قبل عدة أيام، حيث شرعت قوات برية كبيرة، من بينها لواء غولاني، اللواء 7، لواء جفعاتي، لواء النيران، والوحدة متعددة الأبعاد، العاملة تحت قيادة الفرقة 36 وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية، في تنفيذ نشاط هجومي لتوسيع خط الدفاع الأمامي".



وذكرت أن "رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أيال زامير صادق على العملية، وتم تنفيذ إجراءات الاستعداد القتالي لها بصورة منظمة، شملت تحضيرات نارية واستعدادات عملياتية مسبقة لتهيئة الميدان بقيادة القيادة الشمالية"، وأضافت: "تركّز العملية على فرض السيطرة على مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوقي، وتعميق الضربة الموجّهة ضد ، وتدمير بنى تحتية مركزية أُقيمت في المرتفعات بتوجيه إيراني، استخدمها مخربو حزب الله لإدارة القتال وتنفيذ العديد من المخططات".



وتابعت: "إضافة إلى ذلك، تعمل القوات ضد بنى تحتية للإطلاق أُقيمت في المنطقة، نُفذت منها مئات عمليات الإطلاق نحو مواطني دولة وقوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان".



وقالت واوية إن "قوات الجيش الإسرائيلي عبرت نهر الليطاني ووسّعت هجماتها ضد حزب الله إلى شمال النهر، فيما تتوسع العمليات في هذه الأثناء إلى مناطق إضافية"، وأضافت: "قبل دخول القوات، شنّ سلاح الجو غارات مكثفة على بنى حزب الله التحتية في المنطقة، ضمن غطاء ناري واسع شمل أيضاً نيران المدفعية والدبابات، كما استكملت القوات سلسلة من الضربات المهمة ضد مواقع مسيطرة في المنطقة، ونفذت أعمال تمشيط وتحييد لبنى عسكرية في منطقة الليطاني، إلى جانب أعمال هندسية ضرورية لتهيئة الظروف الملائمة للعملية الهجومية".



وتابعت: "يعمل الجيش الإسرائيلي في محيط النبطية، التي تعد أحد مراكز القوة الرئيسية لمنظمة حزب الله في جنوب لبنان، وهو مستعد وجاهز لتوسيع الهجوم وفق ما تقتضيه الحاجة".



وختمت: "تنضم هذه العملية إلى عشرات النشاطات الأخرى التي نفذتها قواتنا خلال الأسابيع الأخيرة، في إطار مواصلة الضربات الموجّهة ضد حزب الله في جنوب لبنان، فيما سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة كل تهديد يستهدف دولة إسرائيل".

#عاجل 🔸 جيش الدفاع الإسرائيلي بدأ عملية واسعة في مرتفعات الشقيف (البوفور) ومنطقة وادي السلوقي في جنوب لبنان



🔸باشرت القيادة الشمالية عملية قيادية في مرتفعات الشقيف (البوفور) ومنطقة وادي السلوقي في جنوب لبنان، بهدف تدمير البنى التحتية الإرهابية وتصفية المخربين، وذلك في إطار… pic.twitter.com/iQWVwFp6bg — Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) May 31, 2026 Advertisement