تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

صور لجنود إسرائيليين في قلعة الشقيف.. تل أبيب تكشف مسار "عملية السيطرة"

Lebanon 24
30-05-2026 | 23:53
A-
A+
صور لجنود إسرائيليين في قلعة الشقيف.. تل أبيب تكشف مسار عملية السيطرة
صور لجنود إسرائيليين في قلعة الشقيف.. تل أبيب تكشف مسار عملية السيطرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية، اليوم الأحد، سيطرة الجيش الإسرائيلي على مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوقي في جنوب لبنان.

وذكرت واوية أنَّ "العملية تهدف إلى تدمير البنى التحتية الإرهابية وتصفية المخربين، وذلك في إطار تعزيز السيطرة العملياتية في جنوب لبنان وإزالة التهديد المباشر عن إصبع الجليل وبلدة المطلة"، على حد وصفها.

وأضافت: "لقد بدأت العملية قبل عدة أيام، حيث شرعت قوات برية كبيرة، من بينها لواء غولاني، اللواء 7، لواء جفعاتي، لواء النيران، والوحدة متعددة الأبعاد، العاملة تحت قيادة الفرقة 36 وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية، في تنفيذ نشاط هجومي لتوسيع خط الدفاع الأمامي".

وذكرت أن "رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أيال زامير صادق على العملية، وتم تنفيذ إجراءات الاستعداد القتالي لها بصورة منظمة، شملت تحضيرات نارية واستعدادات عملياتية مسبقة لتهيئة الميدان بقيادة القيادة الشمالية"، وأضافت: "تركّز العملية على فرض السيطرة على مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوقي، وتعميق الضربة الموجّهة ضد حزب الله، وتدمير بنى تحتية مركزية أُقيمت في المرتفعات بتوجيه إيراني، استخدمها مخربو حزب الله لإدارة القتال وتنفيذ العديد من المخططات".

وتابعت: "إضافة إلى ذلك، تعمل القوات ضد بنى تحتية للإطلاق أُقيمت في المنطقة، نُفذت منها مئات عمليات الإطلاق نحو مواطني دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان".

وقالت واوية إن "قوات الجيش الإسرائيلي عبرت نهر الليطاني ووسّعت هجماتها ضد حزب الله إلى شمال النهر، فيما تتوسع العمليات في هذه الأثناء إلى مناطق إضافية"، وأضافت: "قبل دخول القوات، شنّ سلاح الجو غارات مكثفة على بنى حزب الله التحتية في المنطقة، ضمن غطاء ناري واسع شمل أيضاً نيران المدفعية والدبابات، كما استكملت القوات سلسلة من الضربات المهمة ضد مواقع مسيطرة في المنطقة، ونفذت أعمال تمشيط وتحييد لبنى عسكرية في منطقة الليطاني، إلى جانب أعمال هندسية ضرورية لتهيئة الظروف الملائمة للعملية الهجومية".

وتابعت: "يعمل الجيش الإسرائيلي في محيط النبطية، التي تعد أحد مراكز القوة الرئيسية لمنظمة حزب الله في جنوب لبنان، وهو مستعد وجاهز لتوسيع الهجوم وفق ما تقتضيه الحاجة".

وختمت: "تنضم هذه العملية إلى عشرات النشاطات الأخرى التي نفذتها قواتنا خلال الأسابيع الأخيرة، في إطار مواصلة الضربات الموجّهة ضد حزب الله في جنوب لبنان، فيما سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة كل تهديد يستهدف دولة إسرائيل".
 
 
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي بعد سيطرة جيشه على قلعة الشقيف: المعركة لم تنته بعد
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 10:47:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف فسفوري إسرائيليّ وقنابل دخانية على مُحيط قلعة الشقيف أرنون
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 10:47:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": قصف مدفعي إسرائيلي على محيط قلعة الشقيف ارنون
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 10:47:41 Lebanon 24 Lebanon 24
قلعة الشقيف: "وحش" في الوعي الإسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 10:47:41 Lebanon 24 Lebanon 24

جنوب لبنان

الإسرائيلي

يوم الأحد

حزب الله

إسرائيل

تل أبيب

الرئيسي

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:43 | 2026-05-31
Lebanon24
03:38 | 2026-05-31
Lebanon24
03:30 | 2026-05-31
Lebanon24
03:15 | 2026-05-31
Lebanon24
03:14 | 2026-05-31
Lebanon24
03:06 | 2026-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24