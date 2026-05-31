تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المفاوضات تترنح… وإنقاذها باعادة النظر في ادارتها !

سامر حداد - Samer Haddad

|
Lebanon 24
31-05-2026 | 03:00
A-
A+
المفاوضات تترنح… وإنقاذها باعادة النظر في ادارتها !
المفاوضات تترنح… وإنقاذها باعادة النظر في ادارتها ! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
من حق اللبنانيين في ضوء كل ما يجري على ارضهم وحولهم ، ان يطرحوا السؤال الذي كان دائما لسان حال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط : إلى أين ؟
نعم ، الى اين يسير لبنان - او يٌسيَّر لا فرق - وسط ضياع كامل على مستوى الدولة والأحزاب والقيادات والقاعدة .
Advertisement
في الايام والساعات الأخيرة، سجلت سلسلة محطات ترفع منسوب القلق عند اللبنانيين . في آخر هذه التطورات ،فشل اجتماع واشنطن يوم الجمعة الماضي بين الوفدين العسكريين اللبناني والاسرائيلي في تحقيق أيّ اختراق نحو وقف إطلاق النار في لبنان، ليضاف إلى سلسلة طويلة من المساعي الدبلوماسية التي تصطدم بجدران صلبة، ولا تعود إلا بخفَّي حُنين. والمفارقة ان لبنان الذي ذهب وفده بمطلب تثبيت وقف النار، لم يلق من الجانب الاسرائيلي اي ردة فعل ايجابية ، فالوفد اللبناني في وادٍ ، والوفد الإسرائيلي في وادٍ آخر … واللافت في هذا السياق أن البيان الذي صدر عن البنتاغون في أعقاب المحادثات لم يأت على ذكر وقف النار بل حمل عموميات لم يكن " محرزاً " السفر إلى واشنطن لاعلانها !
 
وفي الوقت الذي كانت فيه طاولات التفاوض تدور في حلقة مفرغة، كانت الآلة العسكرية الإسرائيلية تتمدد جنوبا وشمالاً، متجاوزةً خطّ الليطاني نحو النبطية وقلعة الشقيف الأثرية والرمزية لأهل الجنوب ، مُسقِطةً بذلك كلَّ الخطوط الحمراء التي رُسِمت على الورق ولم تصمد أمام الوقائع الميدانية التي تنذر بعواقب وخيمة في الايام القليلة المقبلة ،لان كل المؤشرات لا تدعو إلى التفاؤل ، على عكس ما يشيع .
 
اذن ، المشهد التفاوضي اليوم يُشبه إلى حدٍّ بعيد رقعةَ شطرنج تتحرك فيها القطع بإرادات متعددة ومتضاربة، لا بيدٍ واحدة تمسك زمام اللعبة. فرئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي طالما كان المدخلَ الموثوق به والقناةَ الدبلوماسية المعتمدة في كلّ مفاوضات الجنوب، أعلن صراحةً أنه غير معنيٍّ بالمفاوضات المباشرة، سواء أكانت أمنيةً أم سياسية. وهو موقف يُسدل الستار على مرحلة كاملة، ويُعقّد المشهدَ برمّته، إذ يُفضي إلى فراغ في التمثيل التفاوضي اللبناني يصعب ردمه بسرعة. والذين يعرفون "ابو مصطفى" جيدا يدركون أن ما يقوله ليس فقط ردة فعل على ما يسميه في مجالسه الخاصة " التفرد " ، بل لانه من القلائل من السياسيين من يقرأ جيدا ويحلل بعمق وينظر إلى البعيد ولا " يسكر" من كلام معسول يسمعه من سفير او موفد .
 
أما حزب الله، فلا يزال يتمسك برفضه القاطع لأيّ شكل من أشكال التفاوض المباشر مع إسرائيل، معتبراً ذلك خطاً أحمر لن يتجاوزه تحت أيّ ظرف. وهذا الموقف، وإن كان له منطقه الأيديولوجي، إلا أنه يُضيّق هامش المناورة اللبنانية، ويرمي بعبء المفاوضات على كاهل أطراف دولية وإقليمية تتقاطع مصالحها أحياناً، وتتعارض في أحيان أخرى. واذا كان اداء " الحزب" لا يأخذ في الاعتبار الواقع اللبناني عموماً والشيعي خصوصاً ، فإنه برهانه على ايران ، اسقط عن تحركه الغطاء اللبناني الذي كان نجح في الحصول عليه في وقت معين لاسيما خلال حرب التحرير في العام ٢٠٠٠ وحرب ٢٠٠٦ .
 
في هذا الفراغ اللبناني، تبرز طهران لاعباً يرفض أن يكون غائباً. فإيران تُصرّ على ربط ملف وقف النار في لبنان بأيّ مفاوضات شاملة تُجريها مع واشنطن، ساعيةً إلى جعل الورقة اللبنانية رافعةً تفاوضية في معركتها الكبرى حول الملف النووي والنفوذ الإقليمي. وهذا التوظيف الإيراني للأزمة اللبنانية ليس جديداً، غير أنه يبلغ اليوم ذروة خطورته حين يُحوّل أرض لبنان إلى ورقة مساومة على طاولة لا يجلس عليها لبنان الرسمي ، ولا لبنان الشعبي.
 
في المقابل، تسعى واشنطن بإصرار إلى فصل المسار اللبناني عن نظيره الإيراني، ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لم يُخفِ انزعاجه، إذ أشار صراحةً إلى أن حزب الله يُعرقل توجهات الرئيس جوزف عون وحكومته التفاوضية، في إشارة إلى أن ثمة إرادة لبنانية رسمية تجد نفسها مكبَّلة بقيود لا تملك مفاتيحها.
 
وهنا يطرح المشهد برمّته سؤاله المصيري بإلحاح: مَن يُحقق وقف النار في لبنان؟ هل تملك واشنطن المفاتيح الكافية لفرض تسوية بمعزل عن طهران؟ أم أن إيران قادرة على تعطيل أيّ تسوية لا تمرّ عبر شروطها؟ والأهم: هل يصبّ هذا التنافس على الورقة اللبنانية في مصلحة لبنان، أم أنه يرفع منسوب القلق من مستقبل غامض يُعيد رسم خرائط المنطقة فوق الجراح اللبنانية؟
 
لبنان اليوم يقف على حافة مرحلة بالغة الدقة والخطورة. والمطلوب ليس مزيداً من الانتظار، بل اعادة النظر في كيفية ادارة المفاوضات بحيث لا يبقى اي مكوٌن لبناني خارجها ، كما سبق ان حصل في مفاوضات الترسيم البحري في العام ٢٠٢٢ ، ذلك ان في الحالة الراهنة من غير المستحب ، لا بل من غير المنطقي ، ان يتحمل فريق واحد مسؤولية دقيقة فيما يبقى اخرون خارج "الصورة " . وحدها الإرادة اللبنانية الجامعة قادرة على استعادة زمام التفاوض مع توافر كل الأوراق في يد الفريق المفاوض الذي سوف يمثل انذاك تلك الارادة الجامعة بصرف النظر عن النصوص الدستورية والقواعد التي تفرضها القوانين والأنظمة المرعية الاجراء ، لأنه إذا كان مهماً ان يكون لبنان على الطاولة ، إلا انه من الاهم إلا يغيب عنها من هو قادر على الالتزام باي اتفاق لاسيما وقف اطلاق النار ، لان تغييب القادر لاي سبب كان يجعل من حضور الذي لا يملك الأوراق المؤثرة حضوراً محدود الفاعلية ، ويدفع المغيَّب - طوعاً او قسراً - إلى وضع امكاناته في مكان آخر يحفظ له دوره ويضمن وجوده وربما اكثر !
ثمة فارق من ان يكون لبنان حاضراً وفاعلا ، من ان يكون حاضراً فقط .
 
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
مبادرة التفاوض تترنح ومحاولات رسمية لإنقاذ البلد
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 16:32:23 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية: بلاغات عن سقوط شظايا في منطقة خليج حيفا
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 16:32:23 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول باكستاني: اللقاء مع عراقجي سيركز على إعادة إطلاق المفاوضات مع إدارة ترامب
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 16:32:23 Lebanon 24 Lebanon 24
سي إن إن عن مصادر مطلعة: هناك تباين في وجهات النظر داخل إدارة ترامب بشأن كيفية المضي قدما في ما يتعلق بإيران
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 16:32:23 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

وزير الخارجية

على استعادة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:31 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:17 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:03 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:03 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

سامر حداد - Samer Haddad

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:31 | 2026-05-31
Lebanon24
09:17 | 2026-05-31
Lebanon24
09:03 | 2026-05-31
Lebanon24
09:03 | 2026-05-31
Lebanon24
09:00 | 2026-05-31
Lebanon24
09:00 | 2026-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24