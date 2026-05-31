تقارب رئاسي مع بعض النواب

أكدت مصادر سياسية أن عدداً لا بأس به من النواب الحاليين والسابقين، وخصوصاً المستقلين، باتوا قريبين جداً من رئيس الجمهورية في المرحلة الأخيرة، سواء على المستوى السياسي أو في ما يتعلق بالتواصل المباشر والتنسيق بشأن ملفات داخلية عدة.

Advertisement

وبحسب المصادر، فإن هذا التقارب يمنح هؤلاء النواب حيثية مختلفة عن السابق، بعدما صار يُنظر إليهم كجزء من المساحة السياسية المحيطة بالرئيس.



كذلك، يعتبر متابعون أن هذا الواقع يمنح امتداداً شعبياً وسياسياً إضافياً خارج الاصطفافات التقليدية، ويعزز حضوره داخل بيئات سياسية متعددة كانت حتى وقت قريب بعيدة نسبياً عن موقع الرئاسة.

