جولات مفاجئة على المطاعم بعد شكاوى

وصل عدد كبير من الشكاوى عن مطاعم في العاصمة وخارجها قامت فجأة، منذ أسبوع، بمضاعفة أسعارها، مع أن الأجواء لم تتغير منذ شهرين حتى اليوم.

ولفت مصدر اقتصادي إلى أن هذا الارتفاع في الفاتورة المطعمية ظهر بشكل واضح في أيام وقبلها بحوالى أسبوع.



ولفت المصدر إلى أن هذا الأمر غير مبرر، إلا أنه يدل على رغبة أصحاب بعض المطاعم بالتعويض عن نقص الرواد عبر رفع الأسعار، باعتبار أن الطبقات الميسورة هي الوحيدة التي ترتاد المطاعم، وهي قادرة على تحمل الأعباء وارتفاع الأسعار.



المصدر لفت إلى أن الجهات الرقابية سوف تتحرك فوراً في جولة كبيرة مطلع الأسبوع على المطاعم التي رفعت الأسعار.



وختم المصدر، في سياق الحديث، بأن السوبرماركت، وخصوصاً الكبيرة منها، لا تزال ملتزمة بأسعارها المعقولة بالنسبة للغلاء العالمي، وتقوم بتشجيع سياسة العروض والأسعار المتدنية مواكبةً للمرحلة الصعبة التي يمر بها