هل ينافس الذكاء الاصطناعي الإنسان على الماء؟ وماذا عن لبنان؟

لم يعد مجرد قصة عن خوارزميات تكتب النصوص أو تولّد الصور. خلف الشاشات اللامعة، تنمو أزمة كارثية الا وهي استهلاك هائل للمياه. فكل سؤال يُطرح على روبوت دردشة، وكل صورة تُنتجها أنظمة الذك...