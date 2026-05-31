Najib Mikati
لبنان

لماذا صعّد "الحزب" في هذا التوقيت؟ تقييمات تكشف

Lebanon 24
31-05-2026 | 01:16
لماذا صعّد الحزب في هذا التوقيت؟ تقييمات تكشف
كشفت "هيئة البث العبرية" عن تقييمات أميركية وإسرائيلية تفيد بأن إطلاق "حزب الله" صواريخ بعيدة المدى وتوسيع دائرة استهدافاته داخل إسرائيل، للمرة الأولى منذ أسابيع، يهدفان إلى عرقلة المفاوضات.

وفي المقابل، أعد الجيش الإسرائيلي خطة هجومية في عمق لبنان، بانتظار موافقة المستوى السياسي، فيما أوصى بالبقاء في المناطق التي سيطر عليها داخل لبنان في أي اتفاق مقبل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أجرى تقييماً للوضع الأمني على الحدود مع لبنان، واتخذ قرارات تتناسب مع مرحلة التوتر الراهنة.

وطالب السكان بالبقاء قرب المخابئ والملاجئ قدر الإمكان يومي الأحد والاثنين المقبلين، في حين أعلنت الجبهة الداخلية تعليمات مشددة تشمل تعطيل المدارس والحضانات، وإغلاق مقرات العمل والشواطئ وغيرها.

ويتزامن ذلك مع تقارير في الإعلام العبري تحدثت عن سعي الجيش الإسرائيلي إلى توسيع توغله في لبنان، ونصب جسور فوق نهر الليطاني.

وفي الداخل الإسرائيلي، خرج آلاف المتظاهرين ليل السبت في وسط تل أبيب، احتجاجاً على الحكومة، مطالبين بانتخابات مبكرة ووقف السياسات المتطرفة.

وكان "حزب الله" قد أعلن، السبت، أن مقاتليه يتصدون منذ فجر الثلاثاء لمحاولات تقدم إسرائيلية باتجاه أطراف بلدة "زوطر الشرقية" وبلدتي "يحمر الشقيف" و"دبّين"، القريبة من مدينة "النبطية" في جنوب لبنان.

وأكد الحزب أن الجيش الإسرائيلي، رغم التوغل المتزايد، لم يتمكن حتى الآن من السيطرة على هذه البلدات، ولا يزال يناور عند أطرافها.

