Najib Mikati
الجيش الاسرائيلي يسيطر على قلعة الشقيف.. وأدرعي يعلّق

31-05-2026 | 01:18
الجيش الاسرائيلي يسيطر على قلعة الشقيف.. وأدرعي يعلّق
نشر المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي صورا لجنود اسرائيليين، معلنا تمكن الجيش الاسرائيلي من الوصول إلى قلعة الشقيف بعد معارك مع عناصر "حزب الله"، خلال الايام الماضية.
وكتب ادرعي عبر حسابه على "أكس": "بين وعود الشعارات وحقيقة الميدان.. هنا الخبر اليقين. جنودنا يكتبون بوقفتهم على قلعة الشقيف فصلاً جديدًا من العزة.. لا يبنى المجد بالخطابات، بل بوقع خطى الجنود. السيطرة على قلعةالشقيف ليست مجرد إنجاز عسكري، بل هي تحطيم جديد لرمزية "غرور" حزب الله الذي هددنا بالوهن فتهاوت قلاعه أمام ضرباتنا"، حسب تعبير أدرعي.
 
وكان الجيش الاسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من صباح اليوم عن أنه باشرت القيادة الشمالية عملية قيادية في مرتفعات الشقيف (البوفور) ومنطقة وادي السلوقي في جنوب لبنان، بهدف تدمير البنى التحتية، وذلك في إطار تعزيز السيطرة العملياتية في جنوب لبنان وإزالة التهديد المباشر عن إصبع الجليل وبلدة المطلة.

وقال:" بدأت العملية قبل عدة أيام، حيث شرعت قوات برية كبيرة، من بينها لواء غولاني، اللواء 7، لواء جفعاتي، لواء النيران، والوحدة متعددة الأبعاد، العاملة تحت قيادة الفرقة 36 وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية، في تنفيذ نشاط هجومي لتوسيع خط الدفاع الأمامي. وصادق رئيس الأركان الجنرال أيال زامير على العملية، وتم تنفيذ إجراءات الاستعداد القتالي لها بصورة منظمة، شملت تحضيرات نارية واستعدادات عملياتية مسبقة لتهيئة الميدان بقيادة القيادة الشمالية. وتركّز العملية على فرض السيطرة على مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوقي.

وزير الدفاع الإسرائيلي بعد سيطرة جيشه على قلعة الشقيف: المعركة لم تنته بعد
قلعة الشقيف: "وحش" في الوعي الإسرائيلي
"لبنان 24": قصف فسفوري إسرائيليّ وقنابل دخانية على مُحيط قلعة الشقيف أرنون
"لبنان24": قصف مدفعي إسرائيلي على محيط قلعة الشقيف ارنون
