Najib Mikati
لبنان

مقتل رقيب إسرائيلي في محيط قلعة الشقيف.. هذه صورته وهويته

31-05-2026 | 02:37
قُتل الرقيب في الجيش الإسرائيلي مايكل تيوكين (21 عاماً) من لواء جفعاتي، وذلك خلال عمليات القوات الإسرائيلية لاحتلال قلعة الشقيف.
وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إنَّ الحادث حصل حوالى الساعة الـ10.30 مساء السبت، عندما استهدفت طائرة مسيرة مخففة أطلقها "حزب الله" موقعاً كانت تتواجد فيه قوات دورية جفعاتي في جنوب لبنان

وأسفر الهجوم عن مقتل الرقيب تيوكين، وإصابة أربعة جنود آخرين بجروح طفيفة، وتم نقلهم لتلقي العلاج الطبي.

بدوره، نعى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرقيب القتيل، وقال: "أشارك عائلة تيوكين أحزانها العميقة على وفاة الرقيب مايكل تيوكين، أحد مقاتلي دورية جفعاتي، الذي استشهد في معركة جنوب لبنان. هاجر مايكل إلى إسرائيل من أوكرانيا مع والدته قبل ست سنوات فقط، واختار أن يربط مصيره بمصير دولة إسرائيل، وانضم إلى الخدمة العسكرية في معارك ضارية، وأصبح رمزاً للصهيونية والتفاني وحب الوطن. أتقدم بأحر التعازي إلى والدته وعائلته وأصدقائه، وأدعو الله أن يمنّ على الجنود الأربعة الذين أصيبوا في الحادث بالشفاء العاجل".
 
 
 
