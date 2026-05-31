|
لبنان
مقتل رقيب إسرائيلي في محيط قلعة الشقيف.. هذه صورته وهويته
Lebanon 24
31-05-2026
|
02:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
قُتل الرقيب في الجيش
الإسرائيلي
مايكل
تيوكين (21 عاماً) من لواء جفعاتي، وذلك خلال عمليات القوات
الإسرائيلية
لاحتلال قلعة الشقيف.
وقالت صحيفة "
معاريف
" الإسرائيلية إنَّ الحادث حصل حوالى الساعة الـ10.30 مساء السبت، عندما استهدفت طائرة مسيرة مخففة أطلقها "
حزب الله
" موقعاً كانت تتواجد فيه قوات دورية جفعاتي في
جنوب لبنان
.
وأسفر الهجوم عن مقتل الرقيب تيوكين، وإصابة أربعة جنود آخرين بجروح طفيفة، وتم نقلهم لتلقي العلاج الطبي.
بدوره، نعى
وزير الدفاع
الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرقيب القتيل، وقال: "أشارك عائلة تيوكين أحزانها العميقة على وفاة الرقيب مايكل تيوكين، أحد مقاتلي دورية جفعاتي، الذي استشهد في معركة جنوب
لبنان
. هاجر مايكل إلى
إسرائيل
من
أوكرانيا
مع والدته قبل ست سنوات فقط، واختار أن يربط مصيره بمصير
دولة إسرائيل
، وانضم إلى
الخدمة العسكرية
في معارك ضارية، وأصبح رمزاً للصهيونية والتفاني وحب الوطن. أتقدم بأحر التعازي إلى والدته وعائلته وأصدقائه، وأدعو الله أن يمنّ على الجنود الأربعة الذين أصيبوا في الحادث بالشفاء العاجل".
"لبنان 24": قصف فسفوري إسرائيليّ وقنابل دخانية على مُحيط قلعة الشقيف أرنون
"لبنان 24": قصف فسفوري إسرائيليّ وقنابل دخانية على مُحيط قلعة الشقيف أرنون
31/05/2026 10:48:53
دريان عاد من السعودية بعد أداء مناسك الحج
دريان عاد من السعودية بعد أداء مناسك الحج
03:43 | 2026-05-31
فياض: النتائج الفارغة لاجتماعات البنتاغون تؤكد فشل الرهان على خيار التفاوض المباشر
فياض: النتائج الفارغة لاجتماعات البنتاغون تؤكد فشل الرهان على خيار التفاوض المباشر
03:38 | 2026-05-31
هل ينافس الذكاء الاصطناعي الإنسان على الماء؟ وماذا عن لبنان؟
هل ينافس الذكاء الاصطناعي الإنسان على الماء؟ وماذا عن لبنان؟
تكتيك جديد.. ماذا فعلت إسرائيل في محيط الشقيف؟
تكتيك جديد.. ماذا فعلت إسرائيل في محيط الشقيف؟
03:15 | 2026-05-31
إتصال إسرائيلي بمركز للدفاع المدني في صور.. هذا ما وردَ فيه
إتصال إسرائيلي بمركز للدفاع المدني في صور.. هذا ما وردَ فيه
03:14 | 2026-05-31
