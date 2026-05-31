بري.. وضبط الايقاع الداخلي

من هنا، يمكن قراءة دعوته إلى التعقل والهدوء في سياق محاولة إبقاء الخلافات تحت سقف المؤسسات، لا تحويلها إلى أزمة مفتوحة. فلبنان، وسط الضغوط الأمنية والاقتصادية والسياسية، يحتاج إلى مقاربات باردة لا إلى خطوات انفعالية، وإلى تثبيت ما تبقى من انتظام سياسي بدل الدخول في سجالات تزيد المشهد تعقيداً، وهذا ما أكّده مرارا سواء من خلال رفضه استقالة الحكومة، او نبذ أي مشروع فتنوي، أو هزّ الاسقرار الداخلي.وعليه، يظهر في هذه المرحلة كمحطة الزامية واساسية لضبط الداخلي، ودفع إلى التعامل مع المرحلة بمنطق المسؤولية، بعيداً من الاستثمار في التوتر أو فتح أبواب جديدة للانقسام.