Najib Mikati
لبنان

استنفار داخل إسرائيل بسبب جبهة لبنان.. مستشفيات تتأهب وإجراءات عاجلة!

Lebanon 24
31-05-2026 | 03:06
ذكرت قناة "i24news" الإسرائيلية أنَّ القيادة السياسية في إسرائيل أمرت مستشفى نهاريا في منطقة الجليل الغربي بإنشاء مجمع علاجي تحت الأرض، وسط استنفار أمني في عموم البلاد.
وذكرت القناة أن مستشفى نهاريا تلقى تعليمات بفتح مجمع تحت الأرض، مع تعطيل العمل في بلدات الشمال، وإغلاق المدارس ورياض الأطفال والشواطئ في كافة التجمعات السكنية، على طول خط المواجهة.

من جهتها، أعلنت إدارة المستشفى إجلاء المرضى ونقل الأجنحة إلى مناطق تحت الأرض وفقاً لخطة طوارئ معدة مسبقاً، وذلك بعد أن أعلنت قيادة الجبهة الداخلية أنه من المتوقع تصنيف المنطقة كمنطقة برتقالية، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

ويأتي ذلك في أعقاب توسيع "حزب الله"، وللمرة الأولى منذ أسابيع، نطاق صواريخه التي يطلقها على إسرائيل لتشمل "كرميئيل" و"صفد" و"نهاريا".

القناة ذاتها قالت أيضاً إنّ إسرائيل رفعت مستوى التحذيرات الأمنية للجمهور في المناطق الشمالية لدرجة إبلاغهم باحتمال اللجوء لفرض إجراءات "أكثر صرامة".

وذكرت القناة أنَّ إسرائيل تشهد "إطلاق صافرة إنذار كل 22 دقيقة"، ناقلة مضمون أحد التنبيهات الموجهة للإسرائيليين وجاء فيه: "توقعوا توجيهات أكثر صرامة من قيادة الجبهة الداخلية".

وصباح الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة على قلعة الشقيف في جنوب لبنان، رافعاً علمه وراية لواء غولاني فوق أسوار القلعة.

أيضاً، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيراً عاجلاً إلى سكان جنوب لبنان عموماً وجنوب نهر الزهراني خصوصاً، داعياً إياهم إلى إخلاء منازلهم.

إسرائيل تتأهب لتصعيد من جنوب لبنان
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل في حالة تأهب لاحتمال التصعيد على الجبهة الشمالية
