إتصال إسرائيلي بمركز للدفاع المدني في صور.. هذا ما وردَ فيه

تحدثت معلومات عن تلقي في صور، اتصالاً من الجيش ، يطلبُ فيه إبلاغ أهالي مناطق ، شبريحا، بص، مدينة صور، المعشوق، الرشيدية، بضرورة الإخلاء فوراً والتوجه إلى مناطق آمنة، والابتعاد إلى ما بعد منطقة جنوب حفاظاً على سلامتهم.

وعلى الأثر، تمَّ التعميم على المواطنين أخذ التحذير على محمل الجد، والإسراع في المغادرة وفق الطرق الآمنة.

