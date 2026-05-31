Najib Mikati
البزري: لبنان ليس مندفعاً حالياً نحو اتفاق سلام مع إسرائيل

Lebanon 24
31-05-2026 | 03:50
البزري: لبنان ليس مندفعاً حالياً نحو اتفاق سلام مع إسرائيل
أكد النائب عبد الرحمن البزري وجود "توافق لبناني على مجموعة من الأولويات الوطنية وفي طليعتها وقف الاعتداءات الإسرائيلية، انسحاب القوات الإسرائيلية، عودة الأهالي إلى منازلهم، إطلاق عملية إعادة الإعمار، والعمل على استعادة المحتجزين في السجون الإسرائيلية".
وفي حديثٍ إذاعي، قال البزري إنّ "الخلاف القائم لا يتعلق بهذه الأهداف، بل يتمحور حول طبيعة المرحلة السياسية اللاحقة"، مشيراً إلى أن لبنان ليس مندفعاً حالياً نحو ما وصفه باتفاق سلام مع إسرائيل.



ولفت إلى "ضرورة التمييز بين التوصل إلى ترتيبات تضمن وقف الأعمال العدائية ومعالجة الجوانب الأمنية والعسكرية، وبين الانتقال إلى مسار سياسي أوسع يحتاج إلى نقاش وطني منفصل".



ورأى البزري أنّ "استهداف أي مبنى مدني لا يمكن تبريره بوجود شخص مطلوب أو مرتبط بأي جهة لأن المدنيين هم من يدفعون الثمن أولاً، مشددا على أنّ التحدّي الإنساني والاجتماعي بات من أخطر تداعيات الحرب إذ يضطرّ آلاف المواطنين إلى مغادرة منازلهم وقراهم ومدنهم بحثاً عن أماكن أكثر أماناً في وقت لم يعد فيه أيّ مكان في لبنان آمناً بشكل كامل".



كذلك، ذكر البزري أنّ مراكز الإيواء تستقبل نسبة محدودة من النازحين، وأضاف: "المواطنون بحاجة إلى تفاعل أكبر من المسؤولين مع معاناتهم اليومية والمطلوب إلى جانب الجهود الإغاثية والخدماتية، تعزيز الحضور الإنساني والاجتماعي للدولة بما يخفف من الضغوط المتزايدة على اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة
الخارجية الأميركية: محادثات إسرائيل ولبنان ستدفع نحو اتفاق شامل للسلام والأمن
سلام: منفتحون على اتفاق سلام مع إسرائيل بعد تلبية مطالبنا ضمن المبادرة العربية
مسؤول إسرائيلي: شروط وقف النار الحالي مع لبنان أفضل بكثير من اتفاق نوفمبر 2024
"أكسيوس": لبنان ليس جزءاً من اتفاق وقف النار مع إيران
