بالفيديو.. أوّل دبابة إسرائيلية تعبر نهر الليطاني ومشاهد أولية من قلعة الشقيف

نشر الجيش مشاهد أولية قال إنها من عملية عسكرية في سلسلة جبال الشقيف "البوفور" ومنطقة وادي السلوقي في .

وكان قد أعلن الجيش أنه بدأ عملية واسعة بقيادة في مرتفعات الشقيف ووادي السلوقي، بهدف تدمير بنى تحتية تابعة لـ" " وتصفية عناصر، في إطار ما وصفه بتعزيز السيطرة العملياتية في جنوب وإبعاد التهديد عن إصبع وبلدة المطلة.

وبحسب البيان، بدأت العملية قبل أيام، بمشاركة قوات برية كبيرة، بينها لواء غولاني، واللواء 7، ولواء جفعاتي، ولواء النيران، والوحدة متعددة الأبعاد، تحت قيادة الفرقة 36 وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية.