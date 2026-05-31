بالفيديو.. أوّل دبابة إسرائيلية تعبر نهر الليطاني ومشاهد أولية من قلعة الشقيف

نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد أولية قال إنها من عملية عسكرية في سلسلة جبال الشقيف "البوفور" ومنطقة وادي السلوقي في جنوب لبنان.
وكان قد أعلن الجيش أنه بدأ عملية واسعة بقيادة المنطقة الشمالية في مرتفعات الشقيف ووادي السلوقي، بهدف تدمير بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" وتصفية عناصر، في إطار ما وصفه بتعزيز السيطرة العملياتية في جنوب لبنان وإبعاد التهديد عن إصبع الجليل وبلدة المطلة.
وبحسب البيان، بدأت العملية قبل أيام، بمشاركة قوات برية كبيرة، بينها لواء غولاني، واللواء 7، ولواء جفعاتي، ولواء النيران، والوحدة متعددة الأبعاد، تحت قيادة الفرقة 36 وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية.