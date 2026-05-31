لبنان

شيخ العقل رعى توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس المذهبي والجمعيات النسائية في الجبل

Lebanon 24
31-05-2026 | 04:56
شيخ العقل رعى توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس المذهبي والجمعيات النسائية في الجبل
وقّعت لجنة الصحة والبيئة في المجلس المذهبي الدرزي، برعاية شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، اتفاقية تعاون مع تجمع الجمعيات النسائية في الجبل، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الإنجاز والخدمة الاجتماعية في المنطقة.
وجرى التوقيع في دارة الشيخ ابي المنى في شانيه، بمشاركة رئيس لجنة الصحة والبيئة نزيه ابو شاهين وعضوي مجلس الادارة في المجلس امين السر رائد النجار ورئيس اللجنة الدينية الشيخ عصمت الجردي، واعضاء من لجنة الصحة والبيئة: الشيخ مهنا ابو ترابي وايمن زين الدين وشادي نمور، وحضرت من التجمع رئيسته فريدة الريس والسيدات في الهيئة الادارية.


استهلت مناسبة التوقيع بكلمة لشيخ العقل، مرحباً ومباركاً الاتفاق "وأي اتفاق يصب في تحقيق الاهداف المرجوة للمجلس المذهبي"، مثنياً على عمل لجنة الصحة والبيئة ونشاط التجمع، ومشجعاً على التعاون والشراكة على مستوى الجبل وباقي المناطق، ومما قاله: "منذ أن تسلّمنا مهامَنا سَعينا الى توسيع دائرة الاهتمام بأهلنا ومجتمعنا على أكثر من صعيد، ديني واجتماعي وصحي وثقافي، من خلال لجان المجلس، إذ إن هناك واجباً وحاجة، والمجلسُ معنيٌّ بتلبية الحاجة والقيام بالواجب، أي بنهضة المجتمع والطائفة، وعليه أن يتحمَّل مسؤولية دوره الذي انتُدبَ له، وذلك من خلال الاهتمام بالأوقاف وحفظها واستثمارها، والاهتمام بالثقافة التوحيدية والتنشئة الروحية والرعاية الدينية، وترسيخ التعاضد الاجتماعي، والوقوف إلى جانب المحتاجين، ونشر الثقافة العامة وحفظ التاريخ والتراث، والعناية بالأوضاع الصحية، ومساعدة المرضى، وتثقيف الناس حول سبل الوقاية، والاهتمام بالبيئة والأرض".


أضاف: "انها باختصار مهمات المجلس المذهبي، ومهمة لجنة الصحة والبيئة برئاسة الدكتور نزيه ابو شاهين الناشط والخبير والمندفع لعمل الخير ونهضة المجتمع، وجميع الأعضاء الكرام المتطوعين بشغفٍ للخدمة العامة".


وأردف: "أما تجمّع الجمعيات النسائية في الجبل فهو الإنجاز المقدَّر الذي كان من الواجب تحقيقه، وقد تحقّق الحمدُ لله، بالتصميم وحسن التوجُّه وسلامة الغاية وبالعمل الدؤوب، ونحن نشجّعه ونرعاه ما استطعنا، إيماناً منا بأن في الاتحاد قوّة، ليكون هذا التجمع الجهة الصالحة للتنسيق والتعاون، أكان مع اللجنة الاجتماعية في المجلس المذهبي أو مع لجنة الصحة والبيئة أو غيرهما، طالما أن الهدف واحدٌ والمستهدَفون هُمُ همُ".


وختم: "يأتي هذا التوقيع اليوم على اتفاق التعاون بين لجنة الصحة والبيئة وبين التجمُّع، والذي لا يُلغي خصوصية كل جهةٍ واستقلاليتها، ليفتح المجال واسعاً لمزيدٍ من الإنجاز والخدمة الاجتماعية، وهذا ما نتمناه. وفّقكم الله، ولتكن مسيرتكم غنية بعطائكم، وعسى أن نتمكّن من مساندتكم ودعمكم بما تستحقون، وأهلاً وسهلاً".


وتضمن اللقاء كلمتين لكل من الريّس وأبو شاهين، استعرضا خلالها مضامين الاتفاقية وأهمية تفعيل التعاون لبلوغ الأهداف المرجوّة منها. وتلت ذلك مداخلات من الجانبين، تطرّقت إلى مجالات تعاون مقترحة، وأكّدت على الجهوزية الدائمة للعمل المشترك وتكامل الأدوار.


ووقّع أبو شاهين والريّس الاتفاقية، وتسلّم كلّ منهما نسخة منها.
