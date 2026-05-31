طقس بداية حزيران.. هكذا سيكون

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في أن يكون الطقس غدا الإثنين، غائما جزئيا مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة وظهور الضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والتي تكون دون معدلاتها الموسمية لشهر حزيران بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل.وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام .ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بين 22 و30، بين 21 و29، وزحلة بين 16 و32 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان:الأحد: غائم جزئيا ونسبة رطوبة مرتفعة يتشكل معها الضباب المحلي على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.الإثنين: غائم جزئيا مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة وظهور الضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والتي تكون دون معدلاتها الموسمية لشهر حزيران بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل.الثلاثاء: قليل الغيوم مع تشكل ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، بينما ترتفع بشكل إضافي وطفيف على الجبال وفي الداخل فتكون ضمن معدلاتها.الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع تشكل ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.