لبنان

بناء 5 جسور.. ما أهداف إسرائيل من عبور الليطاني؟

Lebanon 24
31-05-2026 | 09:00
بناء 5 جسور.. ما أهداف إسرائيل من عبور الليطاني؟
كشفت مصادر أمنية في تل أبيب عن أهداف تتجاوز البعد الميداني المباشر وراء إصرار الجيش الإسرائيلي على عبور نهر الليطاني وإنشاء خمسة جسور عليه.
ويُعدّ النهر خطًا جغرافيًا واستراتيجيًا بالغ الأهمية بالنسبة إلى "حزب الله"، فيما تشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن إسرائيل لم تتجاوز هذا الخط منذ حرب تموز عام 2006.

وأوضحت المصادر لموقع "نتسيف" أن الهدف من عبور الليطاني لم يعد يقتصر على إبعاد "حزب الله" عن الحدود وخطوط التماس مع إسرائيل، بل بات يركز أيضًا على توجيه ضربة مؤثرة إلى بنيته وتشكيلاته الداخلية.

وقالت: إن عبور النهر يسمح لإسرائيل بالتحكم في حرية حركة "حزب الله"، وإعاقتها بشكل كبير، ولا سيما في ظل اعتماد الحزب في معظم بنيتها التحتية اللوجستية من مستودعات وطرق نقل ومراكز قيادة في جنوب لبنان، على حرية الحركة من شمال الليطاني إلى جنوبه.

وترى إسرائيل أن عبور نهر الليطاني يحمل أيضًا رسائل سياسية وأمنية إلى كل من الولايات المتحدة ولبنان، بالتزامن مع المحادثات الجارية بين تل أبيب وبيروت بوساطة أميركية، مفادها أن العمليات العسكرية الإسرائيلية شمال الليطاني تشكّل ورقة ضغط يمكن توظيفها خلال أي مفاوضات أو اتفاقات مستقبلية.

وبحسب مصادر موقع "نتسيف"، فإن عبور النهر يمنح إسرائيل قدرة أكبر على فرض منطقة أمنية عميقة داخل الأراضي اللبنانية، في ظل تقارير إسرائيلية تحدثت عن دراسة خيارات تتيح لها الحفاظ على السيطرة الأمنية أو حرية العمل العسكري، ليس فقط على طول الحدود، بل وصولًا إلى منطقة الليطاني وما بعدها.

وأضافت المصادر أن الأنباء المتداولة بشأن إنشاء خمسة جسور على نهر الليطاني تعكس استعداد الجيش الإسرائيلي لاحتمال تنفيذ عمليات عسكرية طويلة الأمد شمال النهر.

ووفق التقديرات العسكرية، تهدف هذه الجسور إلى تأمين حركة متواصلة للقوات الثقيلة والإمدادات وعمليات الإخلاء والإنقاذ، بما يتيح تنفيذ مناورات واسعة النطاق والسيطرة على مساحات أكبر، بدل الاكتفاء بعمليات محدودة أو غارات سريعة.

وخلصت إلى أن الأهم من ذلك هو عدم اقتصار نشاط الجيش الإسرائيلي في الوقت الراهن على الشريط الحدودي، بل يُظهر أيضًا قدرته وجرأته على العمل في المنطقة التي كانت تُعتبر لسنوات "خط الدفاع الإستراتيجي" لحزب الله في جنوب لبنان، وفق تعبير مصادر الموقع الاسرائيلي. (آرم نيوز) 
 
المطران تابت في رسالة الفصح: لرفض منطق الكراهية وبناء جسور التقارب
