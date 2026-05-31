بناء 5 جسور.. ما أهداف إسرائيل من عبور الليطاني؟

ويُعدّ النهر خطًا جغرافيًا واستراتيجيًا بالغ الأهمية بالنسبة إلى " "، فيما تشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن لم تتجاوز هذا الخط منذ حرب عام 2006.وأوضحت المصادر لموقع "نتسيف" أن الهدف من عبور الليطاني لم يعد يقتصر على إبعاد "حزب الله" عن الحدود وخطوط التماس مع إسرائيل، بل بات يركز أيضًا على توجيه ضربة مؤثرة إلى بنيته وتشكيلاته الداخلية.وقالت: إن عبور النهر يسمح لإسرائيل بالتحكم في حرية حركة "حزب الله"، وإعاقتها بشكل كبير، ولا سيما في ظل اعتماد الحزب في معظم بنيتها التحتية اللوجستية من مستودعات وطرق نقل ومراكز قيادة في ، على حرية الحركة من شمال الليطاني إلى جنوبه.وترى إسرائيل أن عبور نهر الليطاني يحمل أيضًا رسائل سياسية وأمنية إلى كل من ولبنان، بالتزامن مع المحادثات الجارية بين تل أبيب وبيروت بوساطة أميركية، مفادها أن العمليات العسكرية شمال الليطاني تشكّل ورقة ضغط يمكن توظيفها خلال أي مفاوضات أو اتفاقات مستقبلية.وبحسب مصادر موقع "نتسيف"، فإن عبور النهر يمنح إسرائيل قدرة أكبر على فرض منطقة أمنية عميقة داخل الأراضي ، في ظل تقارير إسرائيلية تحدثت عن دراسة خيارات تتيح لها الحفاظ على السيطرة الأمنية أو حرية العمل العسكري، ليس فقط على طول الحدود، بل وصولًا إلى منطقة الليطاني وما بعدها.وأضافت المصادر أن الأنباء المتداولة بشأن إنشاء خمسة جسور على نهر الليطاني تعكس استعداد الجيش الإسرائيلي لاحتمال تنفيذ عمليات عسكرية طويلة الأمد شمال النهر.ووفق التقديرات العسكرية، تهدف هذه الجسور إلى تأمين حركة متواصلة للقوات الثقيلة والإمدادات وعمليات الإخلاء والإنقاذ، بما يتيح تنفيذ مناورات واسعة النطاق والسيطرة على مساحات أكبر، بدل الاكتفاء بعمليات محدودة أو غارات سريعة.وخلصت إلى أن الأهم من ذلك هو عدم اقتصار نشاط الجيش الإسرائيلي في الوقت الراهن على الشريط الحدودي، بل يُظهر أيضًا قدرته وجرأته على العمل في المنطقة التي كانت تُعتبر لسنوات "خط الدفاع الإستراتيجي" لحزب الله في جنوب ، وفق تعبير مصادر الموقع الاسرائيلي. (آرم نيوز)