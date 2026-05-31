بعد احتلال قلعة الشقيف.. غارات إسرائيلية عنيفة جدًا تستهدف صور والنبطية وعددًا كبيرًا من البلدات (فيديو وصور)

يستمر العدو الإسرائيلي بشنّ غارات مكثفة ومتتالية على عدد كبير من البلدات، بالتزامن مع تقدّمه واحتلاله لقلعة الشقيف وتدميره للمنازل والقرى.
ويشنّ العدو غارات عنيفة جدًا على مدينة صور، في ما نُقل عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى حيرام.
وتعرّضت بلدات قعقعية الصنوبر، كوثرية السياد، تبنا، صير الغربية، قعقعية الصنوبر، النبطية، تفاحتا، زبدين، ياطر وكفرتبنيت لسلسلة غارات متتالية.
كما أدّت الغارة التي استهدفت بلدة صريفا إلى سقوط 4 شهداء، فيما أسفرت غارة مسيّرة في زبدين عن شهيد وجريح.
وطالت غارات أخرى بلدتي الغسانية والمروانية، حيث استُهدفت الأخيرة على دفعتين متتاليتين.
كما تعرّضت بلدة الخرطوم لغارة جوية، بالتزامن مع سلسلة غارات على بلدة دير الزهراني، إضافة إلى غارة استهدفت بلدة الزرارية.
وفي السياق نفسه، سُجّلت غارة عنيفة على بلدة تفاحتا، وأخرى على برج قلاويه في قضاء بنت جبيل.
سلسلة غارات عنيفة تستهدف مدينة صور
الغارات الاسرائيلية التي تستهدف النبطية
المشهد من صور
الغارة الاسرائيلية الّتي استهدفت بلدة المروانية
