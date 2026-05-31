محافظ البقاع يوجه نداء عاجلاً لفتح مراكز نزوح إضافية في البقاع الغربي

وجه محافظ القاضي نداء عاجلا لفتح المزيد من مراكز النزوح في ، قائلا: "بعد تهديدات العدو الجديدة لبلدة وأهلها ولعدد من بلدات ، والطلب بإخلاء بلداتهم، نشأت أزمة في إيجاد مراكز إضافية للنازحين من أبناء المنطقة، ولا سيما مراكز تقع ضمن نطاق البقاع ، بما يتيح للجهات المشرفة متابعة ملفات النزوح والقيام بدورها الإغاثي تجاه الأهالي.ولهذا، توجهت فاعليات المنطقة والمتابعون لملفات النزوح إلى محافظ البقاع وقائمقام البقاع الغربي والبلديات المعنية، مطالبين باتخاذ قرار سريع بفتح المزيد من المدارس والمراكز الرسمية في البقاع الغربي لاستقبال ، بخاصة أن العديد من الأهالي يتعذر عليهم الوصول إلى مناطق بعيدة عن البقاع الغربي".