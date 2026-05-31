عبد العاطي: المساس بسيادة لبنان خرق صارخ للقانون الدولي

اتصل والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي اليوم برئيس الدكتور "للتشاور في التطورات التي يشهدها الشقيق".وأشار المتحدث الرسمى باسم السفير تميم خلاف إلى أن "الوزير عبد العاطي أكد خلال الاتصال تضامن مصر الكامل مع لبنان الشقيق في مواجهة التحديات الدقيقة الراهنة، بحيث شدد وزير الخارجية على الموقف المصري الداعى إلى ضرورة انسحاب اسرائيل الكامل من كافة الأراضي ، مؤكدا أن المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه يمثل خرقا صارخا لقواعد للقانون الدولي وقرار الرقم 1701".ولفت إلى أن "الوزير عبد العاطي أكد أهمية دعم مؤسسات ، لاسيما ، لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في بسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الوطني، مشددا في هذا السياق على ضرورة تحقيق حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية باعتبار ذلك الركيزة الأساسية لحفظ أمن واستقرار لبنان، ومساندة خيار الدولة وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق".