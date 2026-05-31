13 جريحا من العاملين في مستشفى حيرام في صور

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن العدو شن غارة في المحيط الملاصق لمستشفى حيرام في مدينة صور ما أدى إلى إصابة 13 من العاملين في المستشفى بجروح والتسبب بأضرار جسيمة تضاف إلى أضرار سابقة أصابت المستشفى جراء اعتداءات العدو الإسرائيلي.إن تحيي شجاعة طاقم المستشفى الذي لا يزال صامدا لخدمة الاهالي رغم كل المخاطر، وتجدد دعوة لوضع حد للإعتداءات الآخذة في التصعيد والتوسع، من دون أي اعتبار للقانون الدولي الإنساني والقرارات والأعراف الدولية.