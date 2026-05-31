بن غفير: يجب سحق حزب الله في الضاحية!

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، قال بن غفير إن "الجيش الإسرائيلي يقوم بعمل رائع، وقد قتل 600 مقاتل من خلال الأسابيع الأخيرة، لكن ذلك لا يكفي".وأضاف: "ما يؤلمهم حقاً هو الضاحية، وعلينا أن نسحقها، ثم نسحقها مرة أخرى. حزب الله موجود في الضاحية، ولذلك يجب سحق حزب الله في الضاحية. هذه هي الرسالة".كما وجّه بن غفير رسالة مباشرة إلى ، قائلاً: "أقول هذا هنا ولرئيس الوزراء : أحبك وأقدرك، لكن حان وقت سحق الضاحية".وفي ما يتعلق بالموقف الأميركي والقيود المحتملة على العمليات العسكرية ، قال بن غفير: "هناك احترام للرئيس الأميركي ، ويجب أن نشكره على الشراكة، لكن يضر بالجنود والمدنيين، ويجب سحق الضاحية".