|
لبنان

بن غفير: يجب سحق حزب الله في الضاحية!

31-05-2026 | 10:53
بن غفير: يجب سحق حزب الله في الضاحية!
دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى "سحق الضاحية الجنوبية لبيروت". 
وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، قال بن غفير إن "الجيش الإسرائيلي يقوم بعمل رائع، وقد قتل 600 مقاتل من حزب الله خلال الأسابيع الأخيرة، لكن ذلك لا يكفي".


وأضاف: "ما يؤلمهم حقاً هو الضاحية، وعلينا أن نسحقها، ثم نسحقها مرة أخرى. حزب الله موجود في الضاحية، ولذلك يجب سحق حزب الله في الضاحية. هذه هي الرسالة".


كما وجّه بن غفير رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً: "أقول هذا هنا ولرئيس الوزراء العزيز بنيامين نتنياهو: أحبك وأقدرك، لكن حان وقت سحق الضاحية".


وفي ما يتعلق بالموقف الأميركي والقيود المحتملة على العمليات العسكرية الإسرائيلية، قال بن غفير: "هناك احترام للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويجب أن نشكره على الشراكة، لكن الخط الأحمر يضر بالجنود والمدنيين، ويجب سحق الضاحية".
بن غفير: يجب احتلال الجنوب اللبناني وتجاوز "الليطاني" نحو الشمال
فرنسا وبولندا تفرضان قيوداً على بن غفير
تحرك أوروبي ضد بن غفير على خلفية انتهاكات لحقوق ناشطين
أ ف ب: إيطاليا تطالب بعقوبات أوروبية على بن غفير بسبب المعاملة المسيئة لناشطي أسطول غزة
