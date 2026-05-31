تفكيك قنبلتَين من مخلفات العدوان الإسرائيلي في هذه المنطقة

Advertisement

صدر عن البيان الآتي:عملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيك قنبلتَي طيران غير منفجرتَين من مخلفات العدوان في ومعركة – صور، ونقلهما إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنهما.تشدد على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه.