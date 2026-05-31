Najib Mikati
لبنان

بعد التطورات الأخيرة.. مصر تدين التصعيد الاسرائيلي في لبنان: استباحة للسيادة

Lebanon 24
31-05-2026 | 11:25
بعد التطورات الأخيرة.. مصر تدين التصعيد الاسرائيلي في لبنان: استباحة للسيادة
أدانت مصر بـ"أشد العبارات" التصعيد العسكري الإسرائيلي على لبنان، والتمادي في ما وصفته بـ"العدوان الغاشم"، الذي تجسد في توسيع نطاق التوغل البري في جنوب لبنان
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن "هذا التطور الخطير يمثل استباحة كاملة للسيادة اللبنانية، وعدواناً سافراً يكشف عن نوايا إسرائيلية مبيتة لفرض واقع عسكري جديد على الأرض، في خرق جسيم لكافة الأعراف وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وشددت مصر على "رفضها القاطع لأي مساس بالتراب الوطني اللبناني"، مجددة دعمها وحدة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية وسلامة أراضيها.

وطالبت القاهرة بـ"انسحاب إسرائيلي فوري وكامل من كافة الأراضي اللبنانية والتنفيذ الشامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة بنوده دون انتقائية، لتمكين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، من بسط سيادتها الحصرية على كامل التراب الوطني".

كما أكدت مصر "أن استمرار إسرائيل في توسيع رقعة العمليات العسكرية من شأنه أن يسفر عن تفجر الأوضاع"، مشددةً على "ضرورة اضطلاع مجلس الأمن والأطراف الدولية الفاعلة بمسؤولياتها بشكل عاجل وحاسم لوقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري".

وحذرت من أن "استمرار هذا التصعيد سيقود إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة في الوقت الذي تبذل فيه أطراف إقليمية ودولية جهوداً دبلوماسية حثيثة لخفض التصعيد وحدة التوتر بالمنطقة".
الخارجية المصرية: التصعيد العسكري الإسرائيلي على لبنان تطور خطير واستباحة كاملة لسيادة لبنان
