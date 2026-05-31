الأردن يدين التصعيد الإسرائيلي في لبنان.. ويدعو لوقف الاعتداءات

ندد ، اليوم الأحد، بـ"العدوان " على وتوسيع نطاق التوغل البري في أراضيه، معتبراً أن ما يجري يشكل "تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة".

ودعت ، في بيان، إلى وقف الاعتداءات على لبنان فوراً، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ قرار 1701 بجميع بنوده.

وأكد الأردن وقوفه إلى جانب لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه، ودعمه لجهود في فرض سيادتها على كامل الأراضي ، وإعادة تفعيل مؤسساتها الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة.

وشدد البيان على أهمية تكاتف الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية، بما يساعد الحكومة اللبنانية على تلبية احتياجات أكثر من مليون لبناني نزحوا من قراهم وبلداتهم جراء الهجمات الإسرائيلية.