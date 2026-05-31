الأردن يدين التصعيد الإسرائيلي في لبنان.. ويدعو لوقف الاعتداءات

ندد الأردن، اليوم الأحد، بـ"العدوان الإسرائيلي" على لبنان وتوسيع نطاق التوغل البري في أراضيه، معتبراً أن ما يجري يشكل "تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة".
ودعت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان فوراً، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بجميع بنوده.
وأكد الأردن وقوفه إلى جانب لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه، ودعمه لجهود الحكومة اللبنانية في فرض سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وإعادة تفعيل مؤسساتها الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة.
وشدد البيان على أهمية تكاتف الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية، بما يساعد الحكومة اللبنانية على تلبية احتياجات أكثر من مليون لبناني نزحوا من قراهم وبلداتهم جراء الهجمات الإسرائيلية.