فيصل كرامي: سنقول في السابع من حزيران ما لم يقل بعد

دعا النائب فيصل كرامي أبناء طرابلس واللبنانيين من مختلف المناطق، والأهل والأصدقاء والمناصرين والمحبين، وكل المؤمنين بالدولة والوحدة الوطنية، إلى المشاركة في إحياء الذكرى التاسعة والثلاثين لاستشهاد الرئيس رشيد كرامي، وذلك يوم الاحد الواقع في 7 حزيران عند الساعة السادسة مساءً في قصر آل كرامي – كرم القلة في طرابلس.
وجاءت دعوة كرامي عقب زيارته مدافن عائلة كرامي في باب الرمل، حيث قرأ الفاتحة على أرواح الرؤساء عبد الحميد كرامي، والرئيس الشهيد رشيد كرامي، والرئيس عمر كرامي.
وقال كرامي: "نقف اليوم أمام أضرحة عبد الحميد ورشيد وعمر كرامي، حيث تسقط الألقاب والمناصب، ولا يبقى إلا التاريخ والأثر الطيب والسيرة الوطنية التي لا تمحوها السنون".
وأضاف: "في السابع من حزيران، نلتقي في ذكرى الرئيس الشهيد رشيد كرامي، لنؤكد تمسكنا بخياراته الوطنية والعربية، ولنواجه بالحقيقة كل الحملات التي استهدفتنا وتستهدفنا. سنكون معاً، وستسمعون كلاماً لم تسمعوه من قبل".