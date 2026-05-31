تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

فيصل كرامي: سنقول في السابع من حزيران ما لم يقل بعد

Lebanon 24
31-05-2026 | 13:50
A-
A+
فيصل كرامي: سنقول في السابع من حزيران ما لم يقل بعد
فيصل كرامي: سنقول في السابع من حزيران ما لم يقل بعد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

دعا النائب فيصل كرامي أبناء طرابلس واللبنانيين من مختلف المناطق، والأهل والأصدقاء والمناصرين والمحبين، وكل المؤمنين بالدولة والوحدة الوطنية، إلى المشاركة في إحياء الذكرى التاسعة والثلاثين لاستشهاد الرئيس رشيد كرامي، وذلك يوم الاحد الواقع في 7 حزيران عند الساعة السادسة مساءً في قصر آل كرامي – كرم القلة في طرابلس.

وجاءت دعوة كرامي عقب زيارته مدافن عائلة كرامي في باب الرمل، حيث قرأ الفاتحة على أرواح الرؤساء عبد الحميد كرامي، والرئيس الشهيد رشيد كرامي، والرئيس عمر كرامي.

وقال كرامي: "نقف اليوم أمام أضرحة عبد الحميد ورشيد وعمر كرامي، حيث تسقط الألقاب والمناصب، ولا يبقى إلا التاريخ والأثر الطيب والسيرة الوطنية التي لا تمحوها السنون".

وأضاف: "في السابع من حزيران، نلتقي في ذكرى الرئيس الشهيد رشيد كرامي، لنؤكد تمسكنا بخياراته الوطنية والعربية، ولنواجه بالحقيقة كل الحملات التي استهدفتنا وتستهدفنا. سنكون معاً، وستسمعون كلاماً لم تسمعوه من قبل". 

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
خطاب عون: ما قيل… وما لم يُقَل
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 01:38:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن امتحانات الثانوية العامة...هذا ما قدمته لجنة التربية للوزيرة كرامي
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 01:38:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: حزب الله واصل إطلاق النار على المواقع الإسرائيلية ونقل المقاتلين إلى الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 01:38:33 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي: لا مواد في الامتحانات الرسمية خارج ما درسه الطلاب
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 01:38:33 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب فيصل كرامي

الشهيد رشيد كرامي

عبد الحميد كرامي

الوحدة الوطنية

رشيد كرامي

عبد الحميد

فيصل كرامي

عمر كرامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:17 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:46 | 2026-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:35 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:53 | 2026-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:53 | 2026-05-31
Lebanon24
16:46 | 2026-05-31
Lebanon24
16:36 | 2026-05-31
Lebanon24
16:28 | 2026-05-31
Lebanon24
15:57 | 2026-05-31
Lebanon24
15:37 | 2026-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24